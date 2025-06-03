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        Trabzonspor'da transfer mesaisi başlıyor

        TRABZONSPOR'DA yönetim ve teknik direktör Fatih Tekke, gelecek sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:20
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        Trabzonspor'da transfer mesaisi başlıyor
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        TRABZONSPOR’DA yönetim ve teknik direktör Fatih Tekke, gelecek sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Yeni transferleri kamp dönemine yetiştirmek isteyen bordo-mavililer, Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda hareket edecek.

        Süper Lig’de 2024-25 sezonunu 7’nci sırada tamamlayan Trabzonspor’da yönetim ve teknik direktör Fatih Tekke, yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezon için 15 Temmuz’da kampa girecek olan bordo-mavililerde yeni transferlerin kampa yetişmesi için ince eleyip sık dokuyacak. Karadeniz ekibi, yeni sezonda transfer politikasında takıma skor katkısı yapacak yıldız oyuncuların yanı sıra genç ve potansiyelli isimleri de ön planda tutmayı planlarken, geleceğe yatırım niteliğindeki oyuncuları kadroya katmayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, özellikle savunma hattı ve orta sahada rekabeti artıracak isimleri gündemine alırken, hücum bölgesinde de genç yeteneklere yönelmeyi düşünüyor. Kulübün finansal sürdürülebilirlik planı kapsamında, transfer bütçesinin dikkatli kullanılması ve maaş dengelerinin korunması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

        Takımdan ayrılması muhtemel ya da ayrılmak isteyen oyuncularla da masaya oturmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, bu konuda teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda hareket edecek. Bordo-mavililerin yeni sezonda transferde önceliğinin, yerli oyuncu havuzunu genişleterek rotasyonu artırmak, Finansal Fair Play ve kulübün bütçe dengelerine sadık kalmak, özellikle savunma ve orta sahaya dinamik isimler kazandırmak, ayrılması muhtemel oyuncuları netleştirerek kadro istikrarını sağlamak olduğu ifade edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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