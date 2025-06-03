Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (4)

KAYIPKİŞİ ARANIYOR

Trabzon'da etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Akçaabat ilçesinde suya kapıldığı düşünülen Hüseyin Aydın (72) kayboldu. Aydın'ın için AFAD ekipleri ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi’nde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bölge halkı da eşlik ediyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentte etkili olan aşırı yağış sonrası oluşan sel taşkınıyla ilgili DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, İtfaiye, TİSKİ ve diğer yetkililerle birlikte kriz toplantısı yaptı. Vali Yıldırım toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Selin özellikle Beşirli ve Moloz bölgelerinde etkili olduğunu belirten Vali Yıldırım, eski sahil yolu üzerinde su birikintileri oluştuğunu ve bu durumun bazı iş yerlerinde ve kamu binalarında hasara yol açtığını söyledi. Belediye ve 112’ye toplam 357 ihbar ulaştığını, bunların büyük çoğunluğunun Ortahisar ilçesinden geldiğini aktaran Vali Yıldırım, bu taleplerin tamamının değerlendirildiğini, 139’unun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.