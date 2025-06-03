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        Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (4)

        KAYIPKİŞİ ARANIYORTrabzon'da etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Akçaabat ilçesinde suya kapıldığı düşünülen Hüseyin Aydın (72) kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:42
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        Trabzon'da sağanak; 1 kişi kayıp (4)
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        Trabzon'da etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Akçaabat ilçesinde suya kapıldığı düşünülen Hüseyin Aydın (72) kayboldu. Aydın'ın için AFAD ekipleri ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi’nde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bölge halkı da eşlik ediyor.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kentte etkili olan aşırı yağış sonrası oluşan sel taşkınıyla ilgili DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, İtfaiye, TİSKİ ve diğer yetkililerle birlikte kriz toplantısı yaptı. Vali Yıldırım toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Selin özellikle Beşirli ve Moloz bölgelerinde etkili olduğunu belirten Vali Yıldırım, eski sahil yolu üzerinde su birikintileri oluştuğunu ve bu durumun bazı iş yerlerinde ve kamu binalarında hasara yol açtığını söyledi. Belediye ve 112’ye toplam 357 ihbar ulaştığını, bunların büyük çoğunluğunun Ortahisar ilçesinden geldiğini aktaran Vali Yıldırım, bu taleplerin tamamının değerlendirildiğini, 139’unun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

        Akçaabat Çukurca Mahallesi’nde Hüseyin Aydın isimli vatandaşın kayıp olduğu bilgisini paylaşan Vali Yıldırım, “Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor, umarız sağ olarak ulaşırız” dedi.

        Vali Yıldırım, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde de çağrı yaptı. Kentte ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin evlerine ulaştırıldığı, liselerde eğitimin normal şekilde sürdüğünü duyuran Vali Yıldırım, "Bu gerçekten ciddi bir yağıştı. Umarız bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız. Vatandaşlarımız özellikle dere kenarlarında dikkatli olsun, gerekiyorsa geçici olarak başka bir konaklama alanına geçsinler" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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