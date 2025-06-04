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        Trabzon'da selin izleri siliniyor, kayıp kişi aranıyor (3)

        SELGİTTİ ÇÖPÜ KALDITrabzon'da sağanağın neden olduğu selin izleri, ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyük oranda silindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:00
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        Trabzon'da selin izleri siliniyor, kayıp kişi aranıyor (3)
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        SELGİTTİ ÇÖPÜ KALDI

        Trabzon'da sağanağın neden olduğu selin izleri, ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyük oranda silindi. Özellikle selin vurduğu sahil bandında yaşam normale döndü. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, selde kaybolan kişi aranıyor.

        Bu arada Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanda oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü de selde sürüklenen, odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatilinde ziyarete gelenler, yüzeyi kısmen rüsubatla kaplanan gölü görünce şaşkınlık yaşadı. Kahverengine bürünen gölde selin boyutu dron kamerasına yansıdı.

        Bölgede sıkça oluşan rüsubata kalıcı çözüm için daha önce Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü tarafından dere yatağına 'çökeltim havuzu' projesi devreye alınıp, berraklaştırılan Sera Gölü’nde ekipler, kapsamlı temizlik çalışması başlatacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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