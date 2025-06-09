Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki selde cansız bedenine ulaşılmıştı; toprağa verildi

        TRABZON'da3 Haziran'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan ve arama çalışmalarının 6'ncı günüde cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki selde cansız bedenine ulaşılmıştı; toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZON'da3 Haziran'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan ve arama çalışmalarının 6'ncı günüde cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

        Akçaabat ilçesi Çukurca Mahallesi'nde, 3 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası bahçesindeki suyu tahliye etmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan ve arama çalışmalarının 6'ncı gününde cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Aydın, Uçarsu Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Bahittin Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Aydın'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Aydın'ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Hüseyin Aydın'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini ileten Başkan Genç, "Üzüntümüz büyük. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eylesin, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Megakentte havalimanlarında 400 bin yolcu bekleniyor!
        Megakentte havalimanlarında 400 bin yolcu bekleniyor!
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Patmos modası
        Patmos modası
        Zirvede neler konuşuldu?
        Zirvede neler konuşuldu?
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti

        Benzer Haberler

        Trabzon'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
        Trabzon'daki selde hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi
        Trabzon'u 2025 yılının ilk 5 ayında 115 bin 350 kişi ziyaret etti
        Trabzon'u 2025 yılının ilk 5 ayında 115 bin 350 kişi ziyaret etti
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu; cansız bedeni bulundu
        Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Trabzon'da selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Bayram dönüş yolunda 'uyku apnesi' uyarısı
        Bayram dönüş yolunda 'uyku apnesi' uyarısı
        Trabzon'da 7 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da 7 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü