Trabzon'da sınava geç kalan öğrenciyi polisler yetiştirdi

LGS sınavının birinci oturumu, saat 09.30'da başladı. Geç kalan bir öğrenci Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete bindirerek, sınava gireceği okula ulaştırdı. Öğrenci polis ekiplerine sarılarak, teşekkür etti.

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