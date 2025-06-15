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        Trabzon'da sınava geç kalan öğrenciyi polisler yetiştirdi

        TRABZON'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri okula motosikletle yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:25
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        Trabzon'da sınava geç kalan öğrenciyi polisler yetiştirdi
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        TRABZON’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri okula motosikletle yetiştirdi.

        LGS sınavının birinci oturumu, saat 09.30'da başladı. Geç kalan bir öğrenci Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete bindirerek, sınava gireceği okula ulaştırdı. Öğrenci polis ekiplerine sarılarak, teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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