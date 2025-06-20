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        Trabzonspor'dan sermaye açıklaması

        TRABZONSPOR Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:31
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        Trabzonspor'dan sermaye açıklaması
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        TRABZONSPOR Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., son günlerde borsada TSPOR rüçhan kuponlarıyla ilgili yaşanan olağandışı fiyat hareketliliklerine ilişkin yatırımcıları uyardı.

        Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, bazı grupların manipülatif işlemlerle küçük yatırımcıları zarara uğrattığı belirtildi.

        Trabzonspor’un 19 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlattığı sermaye azaltımı ve artırımı süreci kapsamında TSPOR rüçhan hakkı referans fiyatı 3,45 TL, ana hisse fiyatı ise 1,5933 TL olarak belirlenmişti. Ancak işlem sürecinin başlamasının ardından, özellikle rüçhan kuponları piyasasında olağandışı ve piyasa bozucu fiyat hareketliliklerinin gözlemlendiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Bazı gruplar TSPOR rüçhan kuponlarının değerini kasıtlı şekilde düşürerek, yatırımcıların elindeki kuponları düşük fiyatlardan toplamış; bu kuponlar aracılığıyla düşük maliyetli elde ettikleri hisseleri ana tahtada satarak yüksek kazançlı bir arbitraj işlemi gerçekleştirmiştir.”

        Açıklamada bu işlemler nedeniyle hem TSPOR hisselerinde değer kaybı yaşandığı hem de küçük yatırımcıların mağdur edildiği belirtildi. Yatırımcıların, rüçhan kuponlarıyla ilgili işlem yapmadan önce mutlaka yatırım yaptıkları aracı kurumların müşteri temsilcileriyle görüşmeleri gerektiği vurgulandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada manipülatif işlemlere karşı gerekli adımların atılacağı belirtilirken, “Bu olağandışı fiyat hareketlerini organize şekilde gerçekleştiren aracı kurumlar ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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