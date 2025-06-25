Trabzon'da arıların soktuğu eski muhtar öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 2009-2019 yılları arasında muhtarlık görevinde bulunan ve arıcılıkla uğraşan Hasan Yamaç, bahçede yer alan kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arıların sokması sonucu fenalaştı. Yamaç, yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu haber vermesi ile bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Yamaç, hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Hasan Yamaç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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