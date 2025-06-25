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        Trabzon'da arıların soktuğu eski muhtar öldü

        TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde arıların soktuğu eski Çamlıca Mahallesi muhtarı Hasan Yamaç (73), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:40
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        Trabzon'da arıların soktuğu eski muhtar öldü
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        TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde arıların soktuğu eski Çamlıca Mahallesi muhtarı Hasan Yamaç (73), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 2009-2019 yılları arasında muhtarlık görevinde bulunan ve arıcılıkla uğraşan Hasan Yamaç, bahçede yer alan kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arıların sokması sonucu fenalaştı. Yamaç, yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu haber vermesi ile bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Yamaç, hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Hasan Yamaç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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