Trabzon'da arıların soktuğu eski muhtar öldü (2)
TOPRAĞAVERİLDİ Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bahçede yer alan kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arıların sokması sonucu hayatını kaybeden Hasan Yamaç, ikindi vakti Çamlıca Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bahçede yer alan kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arıların sokması sonucu hayatını kaybeden Hasan Yamaç, ikindi vakti Çamlıca Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
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