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        Trabzon'da arıların soktuğu eski muhtar öldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİ Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bahçede yer alan kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arıların sokması sonucu hayatını kaybeden Hasan Yamaç, ikindi vakti Çamlıca Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:37 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:40
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        Trabzon'da arıların soktuğu eski muhtar öldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bahçede yer alan kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arıların sokması sonucu hayatını kaybeden Hasan Yamaç, ikindi vakti Çamlıca Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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