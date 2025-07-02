Onuachu'dan taraftarlara çağrı: Havalimanında buluşalım

TRABZONSPOR’UN yeniden kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu, bordo-mavili taraftarlara seslenerek Trabzon Havalimanı’na davet etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajda yıldız futbolcu, “Merhaba Trabzonspor taraftarları. Aranıza katılmak için yoldayım. Umarım hepinizi Trabzon Havalimanı’nda görürüm. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı. Videonun sonunda yer alan 'Dev geri dönüş' başlığı ise Onuachu’nun bordo-mavili camiadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Taraftarların sosyal medyada organize olup akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’nda yıldız futbolcuyu karşılaması bekleniyor.

Onuachu’nun bu akşam saat 22.30’da Trabzon’da olması bekleniyor.