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        Trabzonspor, Onuachu transferini KAP'a bildirdi

        – TRABZONSPOR, Paul Onuachu transferini KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:30
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        Trabzonspor, Onuachu transferini KAP'a bildirdi
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        – TRABZONSPOR, Paul Onuachu transferini KAP’a bildirdi.

        Trabzonspor Kulübü, 2023-24 sezonunda kiralık olarak bordo-mavili formayı giyinen Paul Onuachu ile 3+1 anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp, transferin resmiyet kazandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Transferin resmiyet kazandığını KAP’a yaptığı bildirimle duyuran bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu’nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” denildi.

        Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu’nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Southampton FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.100.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Kulübümüz tarafından ödenecektir.”

        “Oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya;

        2024-2025 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR,

        2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR,

        2026-2027 futbol sezonu için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.”

        “Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

        2027-2028 futbol sezonu için 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.”

        2023-24 sezonunda Southampton’dan kiralanarak bordo-mavili formayı giyen Onuachu, hem Süper Lig’de hem Türkiye Kupası’nda sergilediği performansla dikkat çekmişti. 2.01’lik forvet oyuncusu, ligde çıktığı 21 maçta 15 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Onuachu’nun bonservisi ile alınması camiada büyük sevinçle karşılandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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