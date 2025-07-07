Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Milli boksör Dilara Sak, Trabzonspor'da

        – TÜRKİYE şampiyonu ve gençler dünya üçüncüsü milli boksör Dilara Sak, Trabzonspor'un amatör branşlarına dahil oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli boksör Dilara Sak, Trabzonspor'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – TÜRKİYE şampiyonu ve gençler dünya üçüncüsü milli boksör Dilara Sak, Trabzonspor’un amatör branşlarına dahil oldu.

        Türkiye şampiyonu ve gençler dünya üçüncüsü milli boksör Dilara Sak, Trabzonspor’un amatör branşlarına dahil oldu. Genç sporcu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törene, Trabzonspor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hekimoğlu da katıldı. Trabzonspor formasıyla yeni bir sayfa açan Dilara Sak, Türk boksunun yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Başarılı sporcu, daha önce Türkiye şampiyonu unvanının yanı sıra gençler dünya üçüncülüğü derecesiyle adını duyurmuştu.

        İmza töreninde açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, “Dilara gibi hem ülkemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil eden bir sporcuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor olarak genç yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dilara’nın başarılarına burada yenilerini ekleyeceğine inancımız tam” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Boks Takımı, Dilara Sak ile anlaştı
        Trabzonspor Boks Takımı, Dilara Sak ile anlaştı
        Trabzonspor kuvvet çalıştı
        Trabzonspor kuvvet çalıştı
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, İsveçli stoper Alex Douglas'ı gündemine aldı
        Trabzonspor, İsveçli stoper Alex Douglas'ı gündemine aldı
        Trabzon'da Coğrafi İşaretli Ürünler atölyesi yapıldı
        Trabzon'da Coğrafi İşaretli Ürünler atölyesi yapıldı
        Trabzonspor Basketbol Takımı, iki oyuncuyla yeniden anlaştı
        Trabzonspor Basketbol Takımı, iki oyuncuyla yeniden anlaştı