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        İngiltere'den Lundstram için Rangers iddiası

        – İNGİLİZ basını, İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın eski futbolcusu John Lundstram'ı yeniden kadrosuna katmak için Trabzonspor'a 1 milyon Euro civarında teklif sunduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:25
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        İngiltere'den Lundstram için Rangers iddiası
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        – İNGİLİZ basını, İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers’ın eski futbolcusu John Lundstram’ı yeniden kadrosuna katmak için Trabzonspor’a 1 milyon Euro civarında teklif sunduğunu öne sürdü.

        Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’a transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu için eski kulübü Rangers devreye girdi. İskoç ekibinin, bordo-mavililere 1 milyon Euro’luk resmi bir teklif sunduğu iddia edilirken, Trabzonspor’un bu rakamı oyuncunun maaş beklentisi ve kulübün gelecek planlamaları doğrultusunda yetersiz bulduğu belirtildi. İngiltere kaynaklı analizlerde Trabzonspor’un Lundstram için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, olası bir satışta kulübe ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

        31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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