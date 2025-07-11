Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında hazırlıklarına Trabzon’da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00’de yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Dinamo Tiflis ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek. Bu karşılaşma, taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
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