Felipe Augusto'dan Trabzonspor taraftarına mesaj
– TRABZONSPOR'un yeni transferi Felipe Augusto, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu paylaşımda bordo-mavili taraftarlara seslendi.
– TRABZONSPOR'un yeni transferi Felipe Augusto, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu paylaşımda bordo-mavili taraftarlara seslendi. Yeni formayla kamera karşısına geçen 21 yaşındaki Brezilyalı forvet, Trabzon’da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Augusto yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için gerçekten çok iyi hissediyorum ve çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir zevk. Bir an önce stadyumda olup takımımla beraber oynamak için sabırsızlanıyorum. Burasının kariyerim için büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyum” dedi. Taraftarlara teşekkür eden genç oyuncu, “Bana gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarım. Bir an önce sahada olmak ve sizleri mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bize Her Yer Trabzon” ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yeni sezon formasıyla poz veren Augusto, açıklamasını Türkçe “Bize Her Yer Trabzon” diyerek tamamladı.
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