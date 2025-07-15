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        Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İspanyol orta saha, bordo-mavililere imza atabilir

        İSPANYA basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'in takımıyla sözleşmesini feshederek Trabzonspor'a transfer olması gündemde.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:44 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:50
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        Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İspanyol orta saha, bordo-mavililere imza atabilir
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        İSPANYA basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez’in takımıyla sözleşmesini feshederek Trabzonspor’a transfer olması gündemde.

        Football-Espana’nın haberinde, İspanyol futbolcunun Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri geri çevirdiği ve Avrupa’da kalmak istediği ifade edildi. Bu kapsamda Trabzonspor’un devreye girdiği, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

        İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS ise Trabzonspor’un, eski futbolcusu Stefan Savic aracılığıyla Saul’ü ikna etmeye çalıştığını, bordo-mavililerin bu transferi bonservis ödemeden tamamlamak istediğini yazdı. Haberde, Atletico Madrid’in oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için fesih sürecine sıcak baktığı belirtildi.

        Öte yandan, TransferFeed ve FootBoom gibi uluslararası transfer siteleri, Trabzonspor’un Saul Niguez için resmi teklif sunduğunu ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını iddia etti. Aynı kaynaklarda yer alan bilgilere göre; transferin gerçekleşmesi halinde bordo-mavililer, yıldız futbolcuyu bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

        Trabzonspor’un 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, Saul’ün ise 4 yıllık kontrat ve bonuslarla birlikte yıllık 3.5 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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