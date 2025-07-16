Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Prof. Dr. Kadıoğlu: 1 kilo et sofraya gelene kadar 15 ton su tüketilmiş oluyor

        İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Kadıoğlu: 1 kilo et sofraya gelene kadar 15 ton su tüketilmiş oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İklim değişikliğinde yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı et tüketimi, iklim değişikliğine zarar veriyor. 1 kilogram kırmızı et sofraya gelene kadar 15 ton su tüketilmiş oluyor. O yüzden su ayak izi küçük ürünler kullanmamız lazım. Tropikal bitkilerden, avokado, kivi meyvelerden uzak durmak lazım. Bunlar tropikal yağmur suyu istiyor" dedi.

        İklim değişikliğiyle mücadelede bireysel tüketim alışkanlıklarının önemi artıyor. İklim krizinin insanların günlük alışkanlıklarıyla da yakından ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, 'israf kültürü'nün çevresel etkilerine dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle aşırı et ve yüksek su gerektiren gıdaların tüketilmesinin 'su ayak izi' açısından iklim değişikliğini etkilediğini belirtirken; 'sıcak hava dalgaları' nedeniyle yaşanan can kayıplarının sağlık sisteminde görünür hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

        İSRAF VE 'EKOLOJİK GÜNAHLAR'

        İsrafı önlemin doğa üzerindeki baskıyı azaltacağını söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Bizim dinimizde israf günahtır. Fazla alışveriş yapıyoruz, çöpe atıyoruz; bu bir israf. Su, gıda, enerji gibi çok kötü kullanım var. İklim değişikliği ile mücadelede 'az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür' diyoruz. Aslında bunlar çevreyi koruma ile ilgili ekolojik şeylerdir. İsrafla ilişkili olduğu düşünerek ben buna 'ekolojik günahlar' diyorum. Çünkü vatandaş belki de olayı böyle daha iyi anlar. İsrafı ne kadar engellersek çevreye, doğaya baskımız o kadar azalacak. Bu çevreyi, doğayı, iklim değişikliği ile mücadeleyi kolaylaştıracak" diye konuştu.

        'AŞIRIYA KAÇMAMAK LAZIM'

        Prof. Dr. Kadıoğlu, aşırı et tüketiminin iklim değişikliği üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ifade ederek, "İklim değişikliğinde yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Aşırı et tüketimi, iklim değişikliğine zarar veriyor. 1 kilogram kırmızı et sofraya gelene kadar 15 ton su tüketilmiş oluyor. O yüzden su ayak izi küçük ürünler kullanmamız lazım. Tropikal bitkilerden, avokado, kivi meyvelerden uzak durmak lazım. Bunlar tropikal yağmur suyu istiyor. Buraya özgü bitkilerden mısır, fasulyede protein var. 'Et yemeyin' demiyorum ama aşırıya kaçmamak lazım. Ne kadar su ayak izi yüksek ürünler tüketiyorsak, o kadar dünyada zarar veriyoruz" dedi.

        'ÖLÜM NEDENLERİ ARASINA 'SICAK HAVA DALGASI' EKLENMELİ'

        Sıcak hava dalgalarının ölümler üzerindeki etkisine dikkat çeken Kadıoğlu, "Yaz ayları sıcak. Arada bir sıcak hava dalgaları geliyor. Beton olan yerlerde 'kent ısı adası' var. Bütün bunlar birleştiği zaman apartmanların üst katlarında hasta, obez, yaşlı ve çocuklarda ölümler gerçekleşiyor. Avrupa'da 2003 yılının ağustos ayında 35 bin kişi öldü. Hastanelerde bunların kayıtları 'sıcak hava dalgası' diye kaydedilmiş. Türkiye'deki ölümlerde böyle bir kayıt düşürülmüyor. 'Trabzon'da sıcak hava dalgalarından kaç kişi ölüyor?' diye araştırma yapsak kayıt yok. Bunlar kayıt dışı. Ölümlerin kök nedenlerinin arasına sıcak hava dalgalarının katılmasında büyük yarar var" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Kadıoğlu: Aşırı et tüketimi, iklim değişikliğine zarar veriyor
        Prof. Dr. Kadıoğlu: Aşırı et tüketimi, iklim değişikliğine zarar veriyor
        Of'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Of'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İspanyol orta saha,...
        Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İspanyol orta saha,...
        Trabzonspor'un Erzurum kamp kadrosu belli oldu
        Trabzonspor'un Erzurum kamp kadrosu belli oldu
        Trabzon'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
        Trabzon'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
        Trabzon ve Ordu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Trabzon ve Ordu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu