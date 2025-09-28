'Maraş'ın Gülü'nden faraşla renkli dokunuş

TRABZON’da temizlik personeli Gülden Çağılcı (42) çöplere atılan çiçekler ve sokağa düşürülen renkli eşyalarla donattığı faraşıyla, kentin en işlek caddesini temizliyor. İşine olan sevgisiyle ilgi odağı olan ve çevresindekilerin ‘Maraş’ın Gülü’ lakabıyla seslendiği Çağılcı, “Kadın elinin değdiği her yer çiçek açıp güzelleşiyor. Bu işi severek yaptığım için çok titiz davranıyorum” dedi.

Ortahisar ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi, temizlik personeli Gülden Çağılcı, kentin en işlek caddelerinden Kahramanmaraş Caddesi’ni temizleyip, güzelleştiriyor. Yere düşürülen anahtarlık, oyuncak bebek, takı gibi eşyaları ve çöpe atılan çiçekleri faraşına asan Çağılcı, geri dönüşme kazandırıyor. Çevresindekilerin ‘Maraş’ın Gülü’ lakabıyla seslendiği Gülden Çağılcı, işine olan sevgisiyle ilgi odağı oluyor. Çağılcı, sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayıp, rengarenk faraşıyla sokakları titizlikle süpürüyor. Gülden Çağılcı, aile ekonomisine katkı sunmanın da mutluluğunu yaşıyor.

‘ZİYAN OLMALARINI İSTEMEDİM’

Çağılcı, sokağa düşürülen eşyaları küreğine takarak ve insanlara hediye ederek değerlendirdiğini belirterek, “1 yıldır, üç kadın arkadaşımla birlikte çalışıyorum. Küreğimin hikayesi var. Sokağı temizlerken zaman zaman birinin anahtarlığını, biri tokasını düşürdüğü gördüm. Bunları ne yapabilirim diye düşündüm. Bir ip bularak küreğime sardım. Sonra da bulduklarımı üzerine takmaya başladım. Dikkat çekmeye başladı. Esnaf arkadaşlarım ve vatandaşlar zamanla bana hediye getirmeye başladı. Bana gelen hediyeleri, kendi bulduklarımı ve çöpe atılan çiçekleri küreğime takıyorum. Ziyan olmalarını istemedim. Kadın elinin değdiği her yer çiçek açıp güzelleşiyor. Bu işi severek yaptığım için çok titiz davranıyorum. İnsanların yanlışlıkla yere düşürdüğü eşyaları değerlendirerek güzel bir görüntü oluşturmuş oldum” diye konuştu.

‘FARAŞA ASMAM İÇİN HEDİYE GETİRENLER OLUYOR’ Gülden Çağılcı, “Beni görenler, ‘Farklı bir işte çalışabilirdiniz, neden bu işi yapıyorsunuz’ diyor. ‘Evimi de temizleyip, güzelleştiriyorum. Sokakları neden güzelleştirmeyeyim ki’ diyorum. Bu işten gocunmuyorum. Başka bir iş teklifi gelse ve başka bir imkan sağlansa ben yine de sokakta çalışmayı tercih ederim. Güzel tepkiler alıyorum. ‘Küreğini (faraş) satıyor musun’, ‘Çok güzel olmuş’ diyenler de var. Bir şeyler alıp faraşa asmam için hediye getirenler oluyor. Beğendikleri bir şey olursa ben de onlara hediye ediyorum. Bu şekilde kendimi ve onları mutlu ediyorum” ifadelerini kullandı. ‘KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİYOR’ Sokakları temizlerken yorulsa da mesleğinden gurur duyduğunu ifade eden Çağılcı, “Emekli amcalar sokağın çok temiz olduğunu ve Kahramanmaraş Caddesi’nin güzelleştiğini söylüyorlar. Bana lakaplar takıyorlar. ‘Fırtına’, ‘Maviş’ ve ‘Maraş’ın Gülü’ diyorlar. İş esnasında yalnızım ama esnaf arkadaşlarım var. Bu işi yaparken stres atıyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor, daha da güzelleşecek. Şehre sahip çıkıyoruz, geleceğe umut oluyoruz. Ailem ve arkadaşlarım benimle gurur duyuyor. Belki de insanlara kolay bir iş gibi geliyor ama bu iş zor bir iş. Bu cadde en yoğun cadde. Yapraklar dökülüyor, hayvan dostlarımız geliyor. Çöp arabasının arkasında olmak isterdim. En azından belki daha az yorulurum” dedi.