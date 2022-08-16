Hayrat ilçesinde kenevir eken kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde kenevir ektiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerinin yaptığı takip ve saha çalışmaları sonucu ilçenin Pınarca Mahallesinde Ş.Ç'nin (60) kenevir ektiği tespit edildi.

Adil makamlardan alınan arama kararına istinaden İl Jandarma Komutanlığı ve Hayrat Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri ile birlikte Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği Yatkın'ın yaptığı aramada, 122 kök hint keneviri ve 250 gram kubar esrar ele geçirilerek, el konuldu.

Şüpheli Ş.Ç. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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