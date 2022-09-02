Trabzon'da yeni gasilhane hizmete alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan gasilhanenin açılışı yapıldı.

Moloz mevkisinde Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Defin İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek gasilhanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Vali İsmail Ustaoğlu, çok anlamlı ve güzel bir hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cenaze hizmetlerinin, belediyeler açısından özel hizmetler olduğunu belirten Ustaoğlu, bu hizmetin öneminin salgın döneminde daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Ustaoğlu, farklı kısıtlamaların getirildiği salgın döneminde cenaze hizmetleri açısından hiçbir sorun yaşanmadığına da dikkati çekti.



Cenazeye ve vefat edenin yakınlarına hizmetin inanç ve kültürlerinde ayrı yeri olduğunu dile getiren Ustaoğlu, gasilhanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2021'de 13 bin 500, bu yılın 8 aylık döneminde ise 8 bin cenaze hizmeti verdiklerini söyledi.

Zorluoğlu, bin metrekaresi kapalı alan olan gasilhanenin 3 dönüm üzerine kurulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aynı anda 6 cenazenin yıkanabileceği, 15 cenazeye de hizmet edebilecek morg imkanına sahip. Jeneratörü var, sıcak su sistemi güneş enerjisi ile temin ediliyor, su deposu gibi imkanları var. İçerisinde cenaze yakınları için dinlenme, oturma ve taziye alanları ile otoparkı mevcut. Vakfıkebir ve Arsin'de de daha küçük çapta gasilhane yaparak hizmete açtık. Hedefimiz Of'ta da buna benzer, daha küçük ölçekte gasilhaneyi kısa zamanda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmak."

Başkan Zorluoğlu, hazırladıkları sistem sayesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarının, mezar fotoğraflarına, mezarın konumuna ve defin tarihine internetten ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın dua etmesinin ardından Ustaoğlu, Zorluoğlu ve beraberindekiler gasilhaneyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.