Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da bazı ilçelerde ziyaretlerde bulundu

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TRABZON (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'un Köprübaşı, Sürmene ve Araklı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Muş, daha sonra Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Muş, Başkan Aydın'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu'nu da ziyaret eden Bakan Muş, bir süre çocuklarla vakit geçirdi.

Partisinin Sürmene İlçe Başkanlığını, ardından da Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'ü makamında ziyaret eden Muş, ilçe esnafına bol kazançlar diledi.

Bakan Muş, Araklı ilçesindeki limanda balıkçı barınaklarını ziyaret etti. Balıkçılarla sohbet eden Muş, balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.

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