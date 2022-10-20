Trabzon'da 210 bin mevsimlik çiçek dikildi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları kapsamında 210 bin mevsimlik çiçek dikildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, merkez ve ilçelerde yürütülen çiçek dikim ve ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği, kentin rengarenk bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmaların kavşaklar, refüjler, parklar ve çocuk oyun alanlarının çeşitli türdeki çiçeklerle süslendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortahisar, Akçaabat, Çarşıbaşı, Sürmene, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerinde çocuk oyun grubu yapım ve onarım çalışması da yürüten ekipler, şehrin birçok noktasında bakım, onarım, budama ve ilaçlama işlemlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak peyzaj ve yeşil alan çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte şehrin renklerini kaybetmemesi için 210 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirilmiş olup, 1 milyon 227 bin 84 soğanlı bitki ve 2 bin 522 gül dikilmesi planlanmaktadır. "





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