Trabzonlu esnaf aç kalan tilkiyi etle besledi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un yüksek kesiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, esnaf tarafından etle beslendi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'nda soğuktan etkilenen ve yiyecek bulamadığı için aç kalan tilki, bir işletmenin önüne geldi.

Sezonu kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada tilkiyi fark eden işletme sahibi Faik Hancı, hayvana et verdi.

Hancı'nın, "Gel bakayım, ye korkma, bizi bulamazsın daha bu dağlarda. Bundan sonra Allah'a emanetsin. Cenabı Allah seni doyurur. Rızkı Allah verir." diyerek tilkiyi beslediği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Hancı, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Faik Hancı, AA muhabirine, daha önce de aç kalan tilkileri işletmesinde beslediğini söyledi.

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