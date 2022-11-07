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Trabzonlu esnaf aç kalan tilkiyi etle besledi

AA

Trabzonlu esnaf aç kalan tilkiyi etle besledi

TRABZON (AA) - Trabzon'un yüksek kesiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, esnaf tarafından etle beslendi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'nda soğuktan etkilenen ve yiyecek bulamadığı için aç kalan tilki, bir işletmenin önüne geldi.

Sezonu kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada tilkiyi fark eden işletme sahibi Faik Hancı, hayvana et verdi.

Hancı'nın, "Gel bakayım, ye korkma, bizi bulamazsın daha bu dağlarda. Bundan sonra Allah'a emanetsin. Cenabı Allah seni doyurur. Rızkı Allah verir." diyerek tilkiyi beslediği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Hancı, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Faik Hancı, AA muhabirine, daha önce de aç kalan tilkileri işletmesinde beslediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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