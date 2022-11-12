Trabzon'da su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Düzköy ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Düzköy ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi Gökçeler Cami Küme Evlerinde ikamet eden Y.Ç. (58), 5 metrelik su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Y.Ç, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Y.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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