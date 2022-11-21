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Trabzon'da "Çocuk Hakları ve Dijital Bağımlılık" konferansı düzenlendi

AA

Trabzon'da "Çocuk Hakları ve Dijital Bağımlılık" konferansı düzenlendi

TRABZON (AA) - Anne Çocuk Güçlendirme Platformu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, "Toplumun en küçük modeli ailedir ve ailenin sürdürülebilir olması için çocuklar çok önemlidir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında "Çocuk Hakları ve Dijital Bağımlılık" konusunda konferans düzenlendi.

İl Müdürü Nurhüda Seha Sağlam, burada yaptığı konuşmada, çocuk haklarının insan hakları kavramı içerisinde ele alınması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Sağlam, dünyanın bir çok ülkesinde var olan insan hakları ihlallerinin çocuk hakları boyutunda da devam ettiğini dile getirerek, "Geniş kapsamlı ve müdahale edilmesi gereken bir sorun yumağı halinde önümüzde duruyor. Bu mücadeleye dikkat çekebilmek amacıyla 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edildi." dedi.

Çocuk hakları konusunda Trabzon'da da çalıştay düzenlediklerini ifade eden Sağlam, "1989 yılından beri eğitim, sağlık, hizmetlere erişim, yaşama, gelişme, ekonomik, fiziksel, psikolojik veya cinsel sorunlara karşı korunma, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi pek çok alanda çocuk haklarının güvence altına almasına yönelik çalışmalar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılmaktadır." diye konuştu.

Nuhoğlu da çocuk hakları konusunda dünyada ilk önemli adımlardan birinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını ifade ederek, ""Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara hediye etti. Kimsesiz çocukları koruma adına da o zaman ki ismi Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti olan kurum faaliyete geçti. Cemiyet 5 ana ilkeyi belirlemiş, aradan 99 yıl geçmesine rağmen tüm dünyada ve Türkiye'de hala çocukların sağlıklı doğması en önemli maddedir." değerlendirmesinde bulundu.

Amaçlarının güçlü ve gelişmiş bir Türkiye olduğunu oluşturmak vurgulayan Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece kendi içinde güçlü olması yetmez, uluslararası platformda da olabilmek gerekir. Toplumun en küçük modeli ailedir ve ailenin sürdürülebilir olması için çocuklar çok önemlidir. Bir çocuğun sağlıklı doğabilmesi en zor iştir. Güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için ülkemizin geleceği çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi yani sağlıklı olarak doğabilmesi için bedensel, ruhsal, bilinçsel ve sosyal açıdan tüm yönleriyle en üst düzeyde yetişmesi, güçlü ve gelişmiş bir toplumun temellerinin atılması gerekir."

Nuhoğlu, bir bebeğin sağlıklı doğabilmesinin gebelik öncesi ve sonrası yüzlerce sebebe bağlı olduğuna, öncelikle kadınların bilinçlenmesi gerektiğine işaret etti.

Bakanlığın daha önce çocuk gelinler üzerinde durduğunu belirten Nuhoğlu, bu yıl da dijital bağımlılık konusunu ele aldığını kaydetti.

Nuhoğlu, son yıllarda özellikle gençlerde dijital bağımlılığın arttığını dile getirerek, bu konuda yapılması gereken konular hakkında bilgi verdi.

Öte yandan konferansa katılan öğrenciler, okudukları şiirler ve ellerinde taşıdıkları dövizlerle çocuk haklarına dikkat çekti.

Konferansa Orhitasar Kaymakamı Gürkan Demirkale, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

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