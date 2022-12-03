Öğrenciler, "Engelleri Beraber Aşalım" projesiyle engellilerin yaşadığı zorlukları hissetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TRABZON (AA) - SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde uygulanan "Engelleri Beraber Aşalım" projesiyle, engelli parkurunda gözlerini bağlayıp bastonla yürüyen ve "golbol" oynayan öğrenciler farkındalık oluşturdu.

Dernekpazarı Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ercüment Açıcı ve fen bilgisi öğretmeni Dilek Dil Arslan, engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatmak amacıyla "Engelleri Beraber Aşalım" projesi hazırladı. Proje kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okul bahçesinde engelli parkuru oluşturuldu.

Öğrenciler, parkurda gözlerini kapatıp bastonla yürüyerek ve tekerlekli sandalye kullanarak, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimle imkanı buldu.

Dernekpazarı Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fikret Yılmaz ve okul müdürü Kamil Kahveci de göz bandı takarak, görme engellere özgü bir spor olan ve üzerinde zil bulunan topla "golbol" oynadı.

- "Beraber yaşadığımız dünyada hepimizin engelli adayı olduğumuzu anlatmaya çalıştık"

Proje yürütücüsü Ercüment Açıcı, AA muhabirine, öğrencilere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemini anlatmak amacıyla konferans verdiklerini, bu tür etkinliklerle de farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Engellilerin yaşadığı zorlukları üç istasyonla anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Açıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk kısımda, görme engelli arkadaşlarımızın yürüdüğü bir caddeyi ele aldık, bankların olduğu, insanların oturduğu. Burada geçiş yaparken bastonla beraber köşelere vurarak nasıl yürüdüğünü, nasıl sıkıntılar çektiğini görmüş oldular. Çok ilginç cevaplar geldi çocuklardan. Bundan sonra her görme engelliye yardım edeceklerini söylediler. Bu ifadeler bizi çok mutlu etti. Çünkü yaptırmak, hissettirmek istediğimiz buydu. Daha sonra görme engelliler futbolunu oynatmaya çalıştık. İnsanların bütün engellerine rağmen neler başarabileceğini bunun üzerinden anlatmaya çalıştık. Ayrıca hazırlamış olduğumuz pankart ve broşürlerle beraber ilçe merkezinde yürüyüş yaparak broşür dağıttık."

Açıcı, herkesin birer engelli adayı olduğunun altını çizerek, "Sloganımız zaten 'Engelleri birlikte aşalım' Beraber yaşadığımız dünyada hepimizin engelli adayı olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Ülkemizde yaklaşık 9 milyona, dünyada 1 milyara yakın engelli var. Projeden istediğimizi elde ettik ve mutluyuz." dedi.

- "Hepsi bu durumun, gerçekten zor bir durum olduğunu ifade etti"

Projenin diğer yöneticisi Dilek Dil Arslan ise öğrencilerin engellilerle empati oluşturmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Arslan, "Hepsi bu durumun, gerçekten zor bir durum olduğunu ifade etti. Ders sırasında da öğrencilerin gözlerini kapatarak farklı etkinlikler yapıyoruz. O sınıf ortamıydı ama burada birebir yaşamış oldular. Gerçekten çok zor. İleride hepimiz bir engelli adayı olabiliriz. O yüzden çevremizde bulunan, bununla mücadele eden insanlara destek olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Okul Müdürü Kamil Kahveci de öğrencileri, engellilere sevgiyle yaklaşılması gerektiği konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Futbol oynayarak biz de deneyimledik. Gerçekten zor bir olay. Kısa da olsa bu durumu yaşadık ve gördük." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan 6'ncı sınıf öğrencisi Ahmet Berat Yıldız, "Gözlerimizi bağlayıp parkurlarda çubuklarla yürümeye çalıştık. Çok zor bir şey. Asla kimsenin engelli olmasını istemezdim. Bunları yaşadık, çok zor bir şey." dedi.

Öğrencilerden İrem Nur Gür de "Engellilere karşı önyargılı olmamalıyız. Gözüm kapalı olduğunda sanki birine çarpacağımı hissettim. İlk başta çok stresliydim ve onun için çok korktum. Önüme engel çıkacağı için çok korktum, zordu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.