Tiyatro oyunuyla kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkati çektiler

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TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında "Mümkün" adlı oyunu sahneledi.



TDT Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenen, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu'nun da izlediği oyunda, kadın sığınma evine sığınan 3 kadının hayat hikayeleri anlatıldı.



Oyunda, KADES uygulaması ve Alo 183 şiddetle mücadele hattının faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.

Oyun sonunda oyuncuları tebrik eden Vali Ustaoğlu, kadına şiddet konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.



Tiyatro oyununda İçişleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının projeleri ve çalışmalarının çok güzel özetlendiğini, çok güzel mesajlar verildiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten burada özellikle Türk Kadınlar Konseyi Trabzon Şubesinin çok kıymetli başkanı Çağla Hanıma, yine Trabzon Devlet Tiyatrolarımız Müdürü, aynı zamanda bu oyunun yönetmeni Elvan Hanıma, burada oyunu sergileyen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. En anlamlı mesajları burada bizlerle paylaştılar. Tabii ki buradan çok çıkaracağımız dersler var. O anlamda biz tekrar şunu Trabzon Devlet Tiyatrosundan haykırıyoruz; kadına karşı her türlü şiddete, her türlü ayrımcılığa 'hayır' diyoruz. 'Kadına el kalkamaz.' diyoruz."







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