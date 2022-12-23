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Trabzon'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

AA

Trabzon'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 550 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan proje çerçevesinde kentte yapılacak konutların kura çekimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Noter huzurunda kura çekiminin yapıldığı törene, ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar ve yakınları katıldı.

Toplam 51 bin 528 başvurunun olduğu il genelinde 2 bin 550 konutun hak sahipleri, yarın da devam edecek kuralarla belirlenecek.

Proje kapsamında Araklı ilçesinde 200, Arsin'de 90, Akçaabat'ta 100, Sürmene'de 100, Maçka'da 158, Vakfıkebir'de 150, Çarşıbaşı'nda 166, Düzköy'de 240, Hayrat'ta 50, Ortahisar'da 1146 ve Of'ta 150 konut inşa edilecek.

Araklı'daki konut için kurada adı çıkan 67 yaşındaki Ayşe Topçu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yürüsün, geri bakmasın, devam. O bize ev verdi ya Allah da ona cennet versin. Ben mutluyum, Türkiye mutlu olsun." dedi.

Kendisine ev çıkacağını hissettiğini dile getiren Topçu, rüyalarında dahi ev sahibi olduğunu gördüğünü anlattı.

Arsin'den kuraya katılan Cengiz Baş (41), ümitle bugünü beklediğini vurgulayarak, "Çok sevinçliyiz. Sonunda çıktı. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çok mutluyum. Daha önceden de iki defa başvurumuz olmuştu. Olmadı, bugünü bekledik. Çok şükür çıktı, mutluyuz." diye konuştu.

Eşi Ayşe Baş ise "Allah herkese nasip etsin. Biz çok bekledik, sonunda oldu. Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. İnşallah bütün isteyenlere Allah nasip eder." ifadelerini kullandı.

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