Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

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