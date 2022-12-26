AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Trabzon ziyaretlerde bulundu

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TRABZON (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2022 yılları arasında Trabzon'a toplam 5 milyar 699 milyon 239 bin 698 lira yatırım yapılarak 162 tesisin hizmete alındığını söyledi.

Eroğlu, Karadeniz programı kapsamında Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, İl Başkanı Sezgin Mumcu ile bir araya geldi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde Trabzon'a yapılan hizmetler konusunda bilgi verdi.

Eroğlu, hükümetleri tarafından Trabzon'a son 20 yılda yaklaşık 60 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, "Bu yatırımların 6 milyar 350 milyon liralık kısmı su, ormancılık, milli park ve meteoroloji alanındadır." dedi.

Trabzon'a yıllık 57,27 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon şehir merkezi ve civar yerleşimlerin içme suyu problemini kökünden çözdük. Atasu Barajı'nı inşa ettik. 109 dere ıslahını tamamladık. 21,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 7 bal ormanı ve 33 mesire yeri tesis ettik. Orman köylerinde yaşayan 6 bin 403 aileye 81 milyon lira ferdi proje kredisi ve desteği sağladık. Orman köylülerimiz için yeni gelir kapıları açtık, 55 mahallede gelir getirici orman kurduk. Altındere Milli Parkı ve 9 tabiat parkı ile vatandaşlarımızı tabiatla buluşturduk. 28 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, 1 Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, 3 Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu ve Meteoroloji Radarı kurduk."

Eroğlu, Uzungöl'ün temizlenmesi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2022 yılları arasında Trabzon'a toplam 5 milyar 699 milyon 239 bin 698 lira yatırım yapılarak, 162 tesisin hizmete alındığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Mumcu, Eroğlu'na kazaziye işlemeli tespih, Eroğlu ise Mumcu'ya hayatını ve hatıralarını anlattığı "Suya Atılan İmza" adlı kitabını ve çeşitli hediye verdi.

Ziyarete, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.







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