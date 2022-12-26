Trabzon'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları" konferansı düzenlendi

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TRABZON (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Fuat Sezgin 27 farklı dil, 60 ülke, 400 bin yazma eser taradıktan sonra İslam bilim tarihini yazıyor." dedi.

Karaman, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı ve bilime katkıları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Prof. Dr. Sezgin'in, "Dünyadaki İslam bilim tarihiyle ilgili bütün yazma eserleri tek tek elden geçireceğim ve İslam bilim tarihini yeni baştan yazacağım." dediğini aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Fuat Sezgin 60 ülkeyi geziyor. İslam bilim tarihini yazmak için 60 ülkenin kütüphanelerine gidiyor. 400 bin cilt yazma eseri elden geçiriyor. Hatta herhangi bir kaynağa ulaştığında kaynağın dilini bilmiyorsa o dili öğreniyor. Böylece 27 farklı dil öğreniyor. Fuat Sezgin 27 farklı dil, 60 ülke, 400 bin yazma eser taradıktan sonra İslam bilim tarihini yazıyor."

Karaman, Fuat Sezgin'in çalışması hakkında da değerlendirmede bulunarak, "10 yıl çalıştıktan sonra İslam bilim tarihinin ilk cildini yayınlıyor. Yaklaşık 10 yıl, 60 ülke, 400 bin cilt yazma eser tarıyor ve birinci cilt yayınlanıyor. Birinci cilt yayınlanmasıyla dünyada ilmi paradigmada ciddi bir değişiklik meydana geliyor. Gerçekten İslam bilim tarihi yeni bir bakış açısı kazanmış oluyor." ifadesini kullandı.

- "Gerçekten muhteşem bir eser"

Bu eserin 17 cilt olduğunu aktaran Karaman, "Almanca olarak önce basılıyor. Şu anda Fuat Sezgin Vakfı bunu Türkçe'ye tercüme ediyor ve bugünlerde Türkçe tercümesi de bitecek. Gerçekten muhteşem bir eser Arap İslam Bilim Tarihi diye." şeklinde konuştu.

Karaman, Fuat Sezgin'in birçok farklı kuruluş ve kurumdan ödüller aldığına da değinerek, bu ödüllerden birisinin de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü olduğunu kaydetti.

Fuat Sezgin'in 2008 yılında 94 yaşındayken vefat ettiğini anımsatan Karaman, Sezgin'in hayatından alınacak dersler olduğunu söyledi.



Karaman, öncelikle alınacak dersin vatan ve millet sevgisi olduğunu vurgulayarak, "İkinci almamız gereken ders azmin zaferi bir başarı hikayesidir." dedi.

Prof. Dr. Karaman, ayrıca Müslümanların bilime katkıları hakkında da çeşitli bilgiler paylaştı.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun da katıldığı konferans, Prof. Dr. Karaman'a teşekkür belgesi sunumu ile sona erdi.









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