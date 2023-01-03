Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin tarihi belirlendi

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TRABZON (AA) - Akçaabat ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, 20-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür Araştırma Kurulu'nun aralık ayı toplantısının Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ekim, geçmiş dönemlerden bu yana şehirde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler neticesinde ilçenin "Kültür sanat ve turizm şehri Akçaabat" sloganıyla anıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şehrimize gelen misafir gruplarımız hem Akçaabat'ımızı geziyor hem de kültürünü öğreniyor. Halk oyunları grupları Akçaabat'ımızı kendi memleketlerinde anlatıyor, tanıtıyor, bizim gönüllü turizm elçilerimiz oluyorlar. Festival kapsamında Akçaabat'a gelen halk oyunları grupları şehrimizin tarihini, doğasını ve kültürünü tanıtmakta bizlere katkı sağlıyorlar. Festivalimizin gündüzü çok renkli, gecesi ise gerek yöresel gerekse ülke çapında ünlenmiş sanatçıların konserleriyle şenlikli geçiyor."

Ekim, festival boyunca tüm şehrin eğlenceye doyduğunu belirterek, "Kültür Araştırma Kurulu ile birlikte istişare ederek 2023 yılında 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali'nin, 20-23 Temmuz arasında yapılmasına karar verdik. Ayrıca Akçaabat için büyük önem arz eden 17 Şubat Akçaabat'ın kurtuluşunun kutlama programının içeriğini belirleyerek, 28 Kasım Akçaabat'ın ilçe oluş gününün 'Akçaabatlılar Günü' olarak kutlanmasını kararlaştırdık." ifadesini kullandı.



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