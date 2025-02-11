Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, kalesini gole kapattı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, son 4 haftada kalesinde gol görmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, kalesini gole kapattı
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, son 4 haftada kalesinde gol görmedi.

        Ligin 23 haftalık bölümünde kendi evinde 11 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

        Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 24 puan toplarken 2,18 puan ortalaması tutturdu.

        Ligde 29 puanla 9. sıradaki Trabzonspor, iç saha puan tablosunda 4. basamakta yer aldı.

        Karadeniz ekibi, dış sahadaki 10 maçta 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik performansıyla sadece 5 puan elde edebildi.

        - Son 4 maçta gol yemeden galip geldi

        Trabzonspor, ligde Papara Park'ta oynadığı son 4 lig karşılaşmasında gol yemedi.

        Bordo-mavililer, sırasıyla Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, İkas Eyüpspor'u da 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

        Karadeniz ekibi, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u da 3-0 yenerek sahasındaki son 5 resmi maçı kayıpsız geçti.

        Trabzonspor, son 5 resmi maçta 14 gol atarken kalesinde gol görmedi.

        - Trabzon'da daha golcü

        Trabzonspor, ligin 23. haftası sonunda 35 golün 27'sini iç sahada kaydetti.

        Karadeniz ekibi, iç sahada 11 maçta 2,45 gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 10 müsabakada 8 gol atarak 0,8 gol ortalamasında kaldı.

        - Sahasındaki maçlar

        Trabzonspor, Süper Ligl, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasında oynadığı 15 resmi maçta ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

        Bordo-mavili takım, ligde sahasında oynadığı 11 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

        Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kaldı.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Stefan Savic: Kupada iddialıyız
        Stefan Savic: Kupada iddialıyız
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor- Eyüpspor 1-0
        Trabzonspor- Eyüpspor 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig