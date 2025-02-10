Trabzonspor- Eyüpspor 1-0

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Umut Güneş (Dk. 46 Ozan Tufan), Lundstram, Visca (Dk. 90+5 Cihan Çanak), Zubkov (Dk. 46 Cham), Nwakaeme (Dk. 90+4 Enis Destan), Banza (Dk. 84 Sikan)

EYÜPSPOR: Berke Özer - Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Dk.63 Emre Akbaba), Emre Mor, Yalçın Kayan (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Tayfur Bingöl (Dk. 74 Umut Bozok), Ampem, Thiam

GOL: Dk. 59 Lundstram (Trabzonspor)

SARI KART: Emre Akbaba (Eyüpspor)

Süper Lig’in 23'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.

2’nci dakikada Robin Yalçın’ın pasında ceza sahası içinde Tayfur Bingöl topla buluştu. Tayfur Bingöl’ün şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

6’ncı dakikada Banza ile Vezo arasında yaşanan pozisyonda hakem Mehmet Türkmen devam kararı verdi. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden inceleyen Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

7’nci dakikada Thiam’ın kullandığı penaltıda Uğurcan Çakır müdahalesiyle top direkten döndü. Dönen topu takip eden Uğurcan Çakır topu kornere çıkardı.

32’inci dakikada Vezon’un pasında topla buluşan Thiam’ın şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

45+2’inci dakikada Zubkov’un pasında ceza sahası için topla buluşan Visca’nın şutu üsten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

49’uncu dakikada Emre Mor’un ortasında ceza sahası içinde bulunan Thiam’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

59’uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Topla ceza sahası içine giren Nwakaeme’nin yerden içeri çevirdi. Lundstram gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

67’nci dakikada Emre Mor’un uzak mesafeden yaptığı vuruşta top direkten dışarı çıktı.;

86’ncı dakikada Dorukhan Toköz’ün pasında ceza sahası için topla buluşan Emre Akbaba’nın röveşata vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

90+1’inci dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sikan’ın şutunda top az farkla auta gitti.

GÜNEŞ’TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda golsüz beraberlikle biten Kayserispor maçının kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Cezalı olan Mendy'in yerine Lundstram, Eren Elmalı'nın yerine de yeni transfer Mustafa Eskihellaç forma giydi. Güneş, yedek kulübesine çektiği futbolculardan yeni transfer Sikan'ın yerine Nwakaeme'ye, Ozan Tufan'ın yerine de Zubkov'a şans verdi.

ZUBKOV VE ESKİHELLAÇ İLK KEZ 11’DE

Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, bordo-mavili takım formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.