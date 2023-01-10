Trabzon Basın Tarihi Müzesi açıldı

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TRABZON (AA) - Baskı kalıplarından fotoğraf makinelerine, gazetelerden dergilere birçok basın yayın materyalinin sergilendiği Trabzon Basın Tarihi Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Ortahisar Belediyesince oluşturulan müzenin açılışında yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Yılmaz, müzenin açılışının önemine değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çok özel ve güzel bir günde bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon birçok alanda öncü bir şehir olduğu gibi basın alanında da çok önemli yenilikler yapmış, ilklere imza atmış kadim bir basın şehri. Böyle bir şehre basın müzesi çok yakışacak, şimdiye kadar gerçekleştirilmemiş olması da bir eksiklikti fakat Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç seçim döneminde söz verdiği basın müzesini hayata geçirdi. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon için çok anlamlı bir günde bir arada olduklarını belirterek, "Bizimle gündemi takip ederek, masa başında yarının haberlerini hazırlayan tüm basın mensubu arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Trabzon bu işte gerçekten Anadolu'da diğer yerlerden farklı bir boyutta, bir adım önde." diye konuştu.

Müzeye ilişkin bilgi paylaşan Demirkale, "Anadolu'da şu anda tek örnek olan bir yerin açılışını yapıyoruz. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün 1965 yılındaki teleksi ve Osmanlı dönemine ait Trabzon'da basılmış çeşitli gazeteler yer alıyor. Bu müze yaşayan bir müze olacak ve süreç içerisinde kendisini yenileyerek üstüne devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, bölgenin ilk basın müzesinin Trabzon'da açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Belediye Başkanı Genç'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından il protokolünün katılımıyla basın müzesinin açılışı gerçekleştirildi. Müzeyi gezen davetlilere, materyaller hakkında bilgi verildi.

- "Mutluyum, emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Müzeye babası ve kendisine ait malzemeleri bağışlayan gazeteci Nedim Mollaveisoğlu, şunları dile getirdi:



"Babam, Trabzon'un en eski fotoğrafçılarından biri, ondan kalan ve benim sahip olduğum fotoğraf makinelerini evde saklıyordum. Basın müzesinin açılacağını öğrenince 53 parça fotoğraf makinemi buraya bağışladım. Mutluyum, emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Aydın'da fotoğrafçılık yapan Ali Yolgiden de hayalinin hep böyle bir müzeye katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Yaklaşık 100 fotoğraf makinemi buraya bağışladım. Benim için çok anlamlı oldu." diye konuştu.

Müzeye, şehirde görev yapan basın mensupları ve kurumların yanı sıra Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Aydın'daki gazeteciler katkıda bulundu.

Üç katlı müzede 756 materyal ile basın yayın tarihiyle ilgili kütüphane yer alıyor. Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Hürriyet gazetesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar da müzeye kamera, teleks ve faks cihazı bağışladı.





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