TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

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TRABZON (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun vefat eden babasının Trabzon'daki cenaze törenine katıldı.

Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu'nun babası Ahmet Kumbuzoğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere özel uçakla Trabzon'a geldi.

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'ne giden Şentop ve Yılmaz, Kumbuzoğlu'na taziyelerini iletti.

Ahmet Kumbuzoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

TBMM Başkanı Şentop, Ahmet Kumbuzoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileyerek, "Yakınlarımızın kaybının vermiş olduğu acı büyük ama babanın kaybı hangi yaşta olursa olsun, geride bıraktığı çocuklar hangi yaşta olursa olsun büyük bir kayıp. Ben de yıllar önce babamı kaybettim ama Cenabıhak bu tür vakalar karşısında sabır imkanı veriyor." dedi.

Dünya hayatının bir son, ölümün bir yok oluş olduğuna inanmadıklarını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyadaki hayat sona eriyor ama farklı alemlerde hayat devam ediyor. Ölümü de hayatı da yaratan O'dur. Ölüm ve hayat arasında bizi bir yolculukta devam ettiren Cenabıhak. İnşallah onun huzuruna mümin ve sadık bir kul olarak gittiğimizde ebedi hayatı bizlere bir mükafat olarak sunacak. İkinci bir husus da yaşamış olduğumuz hayatımızdan sonraki hayat daha hayırlıdır. Dolayısıyla buradaki hayatı tamamlıyoruz ama daha hayırlı bir hayata gidiyoruz. Bu bizi teselli ediyor. Gönderdiğimiz büyüklerin ardından bir diğer husus hepimizin bildiği sadakai cariye olduğu takdirde ve kendisinin evlatları olduğu müddetçe amel defteri de kapanmıyor. Ahirete uğurladığımız kişilerin hayırlı evlatları var, biz şahidiz. Allah rahmet eylesin, amel defteri kapanmayacak."

Cenaze törenine, Kumbuzoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Dernekpazarı Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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