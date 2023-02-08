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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor

AA

Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor

TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Ordu ve Bayburt'tan ekiplerin bölgeye sevki üçüncü günde de devam etti.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Trabzon'dan AFAD koordinasyonunda resmi kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarından ekipler, araç ve iş makineleri aralıksız bölgeye sevk edildi.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentten, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ile Malatya'ya personel, araç ve iş makinesi sevki bugün de sürdü.

Bu kapsamda Trabzon AFAD, Büyükşehir Belediyesi, KTÜ, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, İlbank, Çoruh EDAŞ, UMKE, TTAKE, AFAD Gönüllüsü, Kızılay, AKUT, İHH, BEŞİR, ANDA, SÜRAK ve yerel destek ekiplerinden toplamda dün 571 personel, 89 araç ve 1 koordinasyon tırı olan rakam, bugün 1004 personel, 107 araç ve 1 koordinasyon tırına ulaştı.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, KTÜ, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, PTT, Akçaabat Kaymakamlığı, Tonya Kaymakamlığı, Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Vakfıkebir, Sürmene ve Yomra Belediyeleri ile Kızılaydan dün 112 olan iş makinesi sayısı bugün 204'e çıkartıldı.

- Giresun

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Giresun'dan, toplam 51 yardım aracı ve iş makinesi törenle bölgelere sevk edildi.

İl Özel İdaresi bahçesinde yapılan törenin ardından Valilik koordinesinde düzenlenen kampanyalarda toplanan yardımlar ile iş makineleri yola çıktı.

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, yardım kampanyasına bölge halkının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bugün toplanan gıda başta olmak yardım malzemeleri ile iş makinelerinin bölgeye sevk edildiğini vurgulayan Şahin, "Bunların içerisinde İl Özel İdaremiz, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve özel firmalara ait 18 iş makinemiz var. Hep birlikte bu yarayı saracağız. Türk milleti yardımseverdir. Kısa sürede de bu yaraları saracağız." dedi.

- Rize

Rize'de kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütlerinden 869 arama kurtarma personeli, 110 iş makinesi, 177 kamyon, 285 araç, 9 ambulans ve 5 itfaiye aracı ile 84 yaşam ve ihtiyaç malzemesi tırı bölgeye gönderildi.

Öte yandan Sağlık Müdürlüğü öncülüğüne görevli doktor ve sağlık çalışanlarının yanı sıra Rize Müftüsü Naci Çakmakçı ile 70 kişilik din görevlisi de bölgeye gitti.

- Artvin

Artvin'de bugüne kadar kamu kuruluşları, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 402 kişi arama kurtarma çalışmalarına ve diğer faaliyetlere katılmak için deprem bölgesine gönderildi.

İnsan gücünün yanı sıra deprem bölgesinde enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyelere ait 120 iş makinesi de bölgeye sevk edildi.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni sevklerin yapılması için de faaliyetler sürüyor.

- Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentten arama kurtarma, sağlık, teknik, güvenlik ve yerel destek ekibi ile AFAD gönüllüsü olmak üzere toplam 528 personel, 82 iş makinesi ile 62 muhtelif aracın sevk edildiği belirtildi.

Çadır, yatak, battaniye, yastık, mutfak setinden oluşan toplam 3 bin 264 afet malzemesinin de gönderildiği ifade edilen açıklamada, bunlara ek olarak battaniye, ısıtıcı, giyecek, ayakkabı, gıda, su, bebek maması ve bezi, hijyen ve temizlik malzemelerinden oluşan 26 tır ve 15 kamyon yardım malzemesinin de deprem bölgesine gönderildiği kaydedildi.

- Bayburt

Bayburt'ta bugüne kadar kamu kuruluşları, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından kurtarma çalışmalarına ve diğer faaliyetlere katılmak için kurtarma, sağlık, teknik, güvenlik ve yerel destek ekibi ile Kızılay gönüllüsü olmak üzere toplam 300 kişi deprem bölgesine gönderildi.

Ayrıca enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi, Karayolları, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyelere ait 37 iş makinesi de bölgeye sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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