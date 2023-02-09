Karadeniz'den ekiplerin deprem bölgesine sevki dördüncü günde de sürüyor

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Trabzon, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin'den ekiplerin bölgeye sevki dördüncü günde de devam etti.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Trabzon'dan AFAD koordinasyonunda resmi kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarından ekipler, araçlar ve iş makineleri aralıksız bölgeye sevk edildi.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentten Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'ya personel, araç ve iş makinesi sevki bugün de sürdü.

Bu kapsamda Trabzon AFAD, Büyükşehir Belediyesi, KTÜ, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Adli Tıp Grup Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, İlbank, Çoruh EDAŞ, UMKE, TTAKE, AFAD gönüllüsü, Kızılay, AKUT, İHH, BEŞİR, ANDA, SÜRAK ve yerel destek ekiplerinden toplamda dün 1004 personel, 107 araç ve 1 koordinasyon tırı olan rakam, bugün 1520 personel, 152 araç ve 1 koordinasyon tırına ulaştı.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, KTÜ, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, PTT, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Akçaabat, Çarşıbaşı ve Tonya kaymakamlıkları, Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Vakfıkebir, Sürmene ve Yomra belediyeleri ile Kızılaydan dün 204 iş makinesi sayısı bugün 305'e çıkartıldı.

- Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentten arama kurtarma, sağlık, teknik, güvenlik ve yerel destek ekibi ile AFAD gönüllüsü olmak üzere toplam 764 personel, 166 iş makinesi ile 64 muhtelif aracın sevk edildiği belirtildi.

Özel sektör ve nitelikli meslek erbabı olarak gruplar halinde 86 araçla 299 kişinin deprem bölgelerine gittiği aktarılan açıklamada, bunlara ek olarak battaniye, ısıtıcı, giyecek, ayakkabı, gıda, su, bebek maması ve bezi, hijyen ve temizlik malzemeleri bulunan 76 tır ve kamyonun da deprem bölgesine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayni yardımların kabulleriyle ilgili çalışmaların devam ettiği de bildirildi.

- Rize

Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden 1394 arama kurtarma personeli, 152 jandarma, 177 polis, 110 iş makinesi, 177 kamyon, 285 araç, 11 ambulans ve 6 itfaiye aracı ile 117 yaşam ve ihtiyaç malzemesi tırı bölgeye gönderildi.

Türk Telekom ve PTT aracılığıyla bölgeye 2 acil iletişim aracı ve mobil baz istasyonu sevk edilerek hizmet vermeye başladı.

Öte yandan çok sayıda özel şirket ekibi de AFAD öncülüğünde bölgeye araç ve ekip desteği sevk etti.

- Giresun

Giresun'da AFAD koordinasyonunda resmi kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinden ekipler, araç ve iş makinelerinin bölgeye sevki sürüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, deprem bölgesine 46 ekskavatör, 6 kanal kazıcı, 1 yükleyici, 47 treyler, 3 vinç, 46 kamyon, 4 arama kurtarma aracı, 4 itfaiye arazöz, 27 ambulans, 18 otobüs ve minibüs, 100 pikap ve otomobil, 31 jeneratör, 5 cenaze aracı olmak üzere toplam 337 araç gönderilerek 1306 personel görevlendirildi.

Bu sabah da İl Özel İdaresi bahçesinde yapılan törenin ardından, Valilik koordinesinde düzenlenen kampanyalarda toplanan yardımları taşıyan 11 tır ile 7 kamyon, pikap, minibüs ve bir vinç yola çıktı.

- Artvin

Artvin'den 690 personel ve184 araç, deprem bölgesine ulaştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, AFAD koordinasyonunda resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katkılarıyla oluşturulan araç ve personel kafilesinin deprem bölgesine ulaştığı kaydedildi.

Artvin'den deprem bölgesine giden 690 kişinin 283'ünün kamu personeli, 407'sinin de gönüllülerden oluştuğu belirtilen açıklamada, 184 araç arasında 63 iş makinesi, 24 ambulans, 86 taşıma ve binek araç, 2 itfaiye arabası, 3 UMKE, 6 arama kurtarma aracı olduğu aktarıldı.



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