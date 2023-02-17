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Karadeniz'de kar nedeniyle 5 ilde 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 759 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz'de kar nedeniyle 5 ilde 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Giresun'da kar nedeniyle 759 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Akçaabat ve Şalpazarı'nda 22'şer, Tonya'da 18, Araklı'da 14, Düzköy'de 10, Vakfıkebir'de 8, Köprübaşı ve Sürmene'de 7'şer, Çarşıbaşı ve Maçka'da 6'şar, Hayrat, Beşikdüzü ve Arsin'de 5'er ve Çaykara ilçesinde 3 yol olmak üzere 138 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineyle sürdürüyor.

- Rize

Rize'de de yağışın ardından 139 köy yolu ulaşıma kapandı.

İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 26, Pazar'da 17, Kalkandere'de 15, Çayeli'nde 14, merkezde 12, Ardeşen'de 9, Hemşin'de 8, Derepazarı, Fındıklı ve Güneysu ilçesinde 3'er köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 117 personeli, 57 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Bölgede etkisini sürdüren yağış dolayısıyla bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaşırken dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda ise 1 metreyi geçti.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kar etkili oldu.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 25, Kürtün ve Torul'da 15'er ve Köse ilçesinde 2 olmak üzere 57 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yollarda karla mücadeleye devam ediyor.

- Giresun

Giresun'da da kar dolayısıyla bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alucra'da 31, Keşap'ta 29, Görele'de 28, Dereli'de 26, Tirebolu'da 24, Espiye'de 20, Yağlıdere'de 16, Bulancak'ta 15, Çanakçı'da 10, merkez ve Çamoluk'ta 7'şer, Doğankent ve Şebinkarahisar'da 6, Eynesil'de 5, Güce'de 4 ve Piraziz ilçesinde 3 olmak üzere 237 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

- Artvin

Artvin'de kar il genelinde devam ediyor.

Yağış dolayısıyla Şavşat'ta 59, Borçka'da 38, Ardanuç'ta 31, merkezde 22, Arhavi ve Yusufeli'nde 12'şer, Murgul'da 10, Hopa'da 3 ve Kemalpaşa ilçesinde 1 olmak üzere 188 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 82 personeli karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri ana yolların açık kalması için greyder ve kepçelerle çalışmalara devam ediyor.

Atabarı Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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