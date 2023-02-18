Karadeniz'de kar nedeniyle 3 ilde 167 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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TRABZON (AA) - Trabzon, Rize ve Giresun'da kar nedeniyle 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar zaman zaman etkili oluyor. Yağış nedeniyle Şalpazarı ve Tonya'da 9'ar, Beşikdüzü'nde 5, Köprübaşı'nda 4, Çarşıbaşı'nda 3, Araklı, Çaykara ve Vakfıkebir ilçelerinde 2'şer yol olmak üzere 36 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Rize

Rize'de ise kar nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapandı. İkizdere'de 17, Çamlıhemşin'de 8, Ardeşen'de 4, Pazar'da 3, Güneysu'da 2, Çayeli ve Fındıklı ilçesinde birer köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinin 101 personeli, 51 iş makinesi yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.



Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

- Giresun

Giresun'da kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Görele ve Dereli'de 14'er, Alucra'da 12, Keşap'ta 11, Yağlıdere'de 10, Tirebolu ve Espiye'de 9'ar, Bulancak'ta 6, Çanakçı'da 4, Doğankent, Eynesil ve Şebinkarahisar ilçesinde 2'şer olmak üzere 95 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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