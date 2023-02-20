Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Trabzon'da vatandaşlar, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne yardımlarını ulaştırmaya devam etti.

Kaymakamlıklar ve belediyelerin organizasyonunda muhtarların da desteğiyle temin edilen soba ve odunların yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liseleri tarafından günlük 15'er bin ekmek ve su, 10 bin kahvaltılık malzemenin bölgeye gönderilmesine devam ediliyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından da günlük soba, uyku tulumu ve kışlık giyeceklerin üretimi sürüyor.

Ortahisar Belediyesince yapımı sürdürülen 50 kışlık çadır ve sobanın bu hafta itibarıyla Hatay'a gönderilmesi planlanıyor.

Köprübaşı Belediyesi de deprem bölgesindeki vatandaşların barınması için Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Fen Lisesi bahçesine 30 ahşap konteyner yaptı.

- Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Rize olarak tüm imkanları harekete geçirdiklerini belirtti.

Çeber, 3 bin 225 personel, 173 ekskavatör, 11 ambulans, 33 dini sosyal hizmet aracı, 208 iş kamyonu, 17 itfaiye aracı, 187 kamyon, 727 muhtelif tipte araç ve donanım ile 207 tırdan oluşan yaşam ve ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine gönderdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 3 bin 62 depremzedeyi de ilimizde misafir etmekteyiz. Depremin ilk anından itibaren Rizeli vatandaşlarımızın yoğun hassasiyetleri neticesinde göndermek istedikleri yardımları hızlıca paketleyerek deprem bölgelerinde bulunan AFAD depolarına teslimi için sevk ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Valiliğimiz koordinasyonunda oluşturulan birimlerle ilimize gelen depremzede misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi olan, deprem bölgelerinde bulunan öğrenci ve aileleri ile irtibata geçilerek, ilimize gelen aileleri misafir ederek barınma, giyim ve yemek gibi ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. Burada misafir edilen ailelere üniversitemizce oluşturulan psikososyal ekipleri tarafından belli periyotlarla hizmet verilmektedir."

Rize Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı kadın ve erkek kuaförlerin kente gelen depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Çeber, hayırsever iş insanları, market ve eczaneler gibi birçok esnafın desteğinin sürdüğünü bildirdi.

- Giresun

Giresun Belediyesi tarafından bugüne kadar deprem bölgelerine 34 yardım aracı ve 22 iş makinesi sevk edildi.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliğince 340 gramlık kavanozlarda hazırlanan toplam bir ton bal, deprem bölgelerine ulaştırıldı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi işbirliğiyle depremzedeler için hayır çarşısı kuruldu.

Müftülük binasında oluşturulan alanda, hayırseverlerin bağışladığı çok sayıda giyim malzemesinin, Giresun Valiliği ve AFAD koordinesinde kente gelen depremzedelerin hizmetine sunulduğu bildirildi.

- Ordu

Ordu'da da Türk Kızılay Fatsa Derneğince kentte misafir edilen depremzedelere yönelik yardım programı düzenlendi.

Fatsa Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen programa, Hatay'dan Fatsa'ya gelen bir depremzede ailenin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, CHP İlçe Başkanı Murat İnanlı, İYİ Parti İlçe Başkanı Eda Doruk Çivici, Türk Kızılay Fatsa Derneği Başkanı Adil Keskin ve Dr. Senai Demirci katıldı.

İlçedeki sosyal medya hesapları ve haber platformlarının ortak yayın yaptığı programa, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran telefonla bağlanarak bağışta bulundu.

AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları da bağış yaptı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise 50 bin lira bağışladı.

Başkan İsa Yüksel, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesine yardım için gönderilen poğaçaların üzerlerinde "Ordu Fatsa" yazısını gören bir afetzedenin, "Fatsalılar poğaçasını bile bizimle paylaşıyorsa orası yaşanacak bir şehirdir, oraya misafir olarak gitmeliyiz." dediğini anlattı.

Yaklaşık 4 saatlik programın sonunda Fatsa Kızılay Derneğine toplam 800 bin lira bağış toplandı.

- Bayburt

Bayburt'tan da deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce deprem bölgesindeki besiciler için 50 ton yem ve 65 ton saman gönderildi, veteriner hekim ve teknik personel olmak üzere 14 kişi görevlendirildi.

Ayrıca, kentteki besiciler tarafından deprem bölgesi için bugüne kadar 47 büyükbaş, 160 küçükbaş hayvan bağışı yapıldığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİSİ &#039;MÜHÜR&#039;E KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAVALİMANINDA KAYBOLAN KEDİSİ ...
Havalimanında kaybolan kedisi 'Mühür'e kavuştu
YEREL HABERLER Havalimanında kaybolan kedisi 'Mühür'e kavuştu
Trabzon'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Trabzonspor´da Basel hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Basel hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Basel maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Basel maçının hazırlıklarını sürdürdü
Abdullah Avcı, Trabzonspor 13 Yaş Altı Takımı oyuncularını ziyaret etti
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, Trabzonspor 13 Yaş Altı Takımı ...
(Görüntülü)Trabzonspor&#039;un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı için tören (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat ...
(Görüntülü)Trabzonspor&#039;un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı için tören (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat ...
Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği ...
(Görüntülü)Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, ...
Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 79 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 79 yerleşim yerine ...
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat ...
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, son ...
Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı için tören
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı için ...
(Görüntülü)OFF-ROAD&#039;CULAR, DEPREM BÖLGESİNDE ZAMANLA YARIŞA &#039;IŞIK&#039; OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)OFF-ROAD'CULAR, DEPREM BÖLGESİNDE ...
Off-road'cular, deprem bölgesinde zamanla yarışa 'ışık' oldu
YEREL HABERLER Off-road'cular, deprem bölgesinde zamanla yarışa ...
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat ...
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat ...
Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını ...
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefat etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet ...
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti.
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet ...
Trabzonspor'un Almanya'da oynayacağı özel maç ertelendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Almanya'da oynayacağı özel maç ...
Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
(ÖZEL) Dünyanın konuştuğu koreografinin mimarları: Türkiye'nin teşekkürünü ilettik
YEREL HABERLER (ÖZEL) Dünyanın konuştuğu koreografinin mimarları: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.