Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Trabzon'da vatandaşlar, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne yardımlarını ulaştırmaya devam etti.

Kaymakamlıklar ve belediyelerin organizasyonunda muhtarların da desteğiyle temin edilen soba ve odunların yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liseleri tarafından günlük 15'er bin ekmek ve su, 10 bin kahvaltılık malzemenin bölgeye gönderilmesine devam ediliyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından da günlük soba, uyku tulumu ve kışlık giyeceklerin üretimi sürüyor.

Ortahisar Belediyesince yapımı sürdürülen 50 kışlık çadır ve sobanın bu hafta itibarıyla Hatay'a gönderilmesi planlanıyor.

Köprübaşı Belediyesi de deprem bölgesindeki vatandaşların barınması için Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Fen Lisesi bahçesine 30 ahşap konteyner yaptı.

- Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Rize olarak tüm imkanları harekete geçirdiklerini belirtti.

Çeber, 3 bin 225 personel, 173 ekskavatör, 11 ambulans, 33 dini sosyal hizmet aracı, 208 iş kamyonu, 17 itfaiye aracı, 187 kamyon, 727 muhtelif tipte araç ve donanım ile 207 tırdan oluşan yaşam ve ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine gönderdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 3 bin 62 depremzedeyi de ilimizde misafir etmekteyiz. Depremin ilk anından itibaren Rizeli vatandaşlarımızın yoğun hassasiyetleri neticesinde göndermek istedikleri yardımları hızlıca paketleyerek deprem bölgelerinde bulunan AFAD depolarına teslimi için sevk ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Valiliğimiz koordinasyonunda oluşturulan birimlerle ilimize gelen depremzede misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi olan, deprem bölgelerinde bulunan öğrenci ve aileleri ile irtibata geçilerek, ilimize gelen aileleri misafir ederek barınma, giyim ve yemek gibi ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. Burada misafir edilen ailelere üniversitemizce oluşturulan psikososyal ekipleri tarafından belli periyotlarla hizmet verilmektedir."

Rize Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı kadın ve erkek kuaförlerin kente gelen depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Çeber, hayırsever iş insanları, market ve eczaneler gibi birçok esnafın desteğinin sürdüğünü bildirdi.

- Giresun

Giresun Belediyesi tarafından bugüne kadar deprem bölgelerine 34 yardım aracı ve 22 iş makinesi sevk edildi.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliğince 340 gramlık kavanozlarda hazırlanan toplam bir ton bal, deprem bölgelerine ulaştırıldı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi işbirliğiyle depremzedeler için hayır çarşısı kuruldu.

Müftülük binasında oluşturulan alanda, hayırseverlerin bağışladığı çok sayıda giyim malzemesinin, Giresun Valiliği ve AFAD koordinesinde kente gelen depremzedelerin hizmetine sunulduğu bildirildi.

- Ordu

Ordu'da da Türk Kızılay Fatsa Derneğince kentte misafir edilen depremzedelere yönelik yardım programı düzenlendi.

Fatsa Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen programa, Hatay'dan Fatsa'ya gelen bir depremzede ailenin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, CHP İlçe Başkanı Murat İnanlı, İYİ Parti İlçe Başkanı Eda Doruk Çivici, Türk Kızılay Fatsa Derneği Başkanı Adil Keskin ve Dr. Senai Demirci katıldı.

İlçedeki sosyal medya hesapları ve haber platformlarının ortak yayın yaptığı programa, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran telefonla bağlanarak bağışta bulundu.

AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları da bağış yaptı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise 50 bin lira bağışladı.

Başkan İsa Yüksel, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesine yardım için gönderilen poğaçaların üzerlerinde "Ordu Fatsa" yazısını gören bir afetzedenin, "Fatsalılar poğaçasını bile bizimle paylaşıyorsa orası yaşanacak bir şehirdir, oraya misafir olarak gitmeliyiz." dediğini anlattı.

Yaklaşık 4 saatlik programın sonunda Fatsa Kızılay Derneğine toplam 800 bin lira bağış toplandı.

- Bayburt

Bayburt'tan da deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce deprem bölgesindeki besiciler için 50 ton yem ve 65 ton saman gönderildi, veteriner hekim ve teknik personel olmak üzere 14 kişi görevlendirildi.

Ayrıca, kentteki besiciler tarafından deprem bölgesi için bugüne kadar 47 büyükbaş, 160 küçükbaş hayvan bağışı yapıldığı öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.