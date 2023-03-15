ÇAYDER Kadın Kooperatifi depremzedeler için üretiyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerindeki kadınların kurduğu ÇAYDER Kadın Kooperatifi, çeşitli kıyafetler dikerek depremzedelere ulaştırıyor.



Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar ile Kooperatif Müdürü Betül Çakır öncülüğünde çalışmalarını sürdüren ÇAYDER Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, "El ele örgü kampanyası" kapsamında depremzedeler için çeşitli kıyafetler üretti.



Kıyafetlerin depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılması için düzenlenen programda, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, vatandaşlarla sohbet etti.



Güzel ve Tok, kooperatif üyesi kadınlara gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti.



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