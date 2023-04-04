ÇAYDER Kadın Kooperatifi üyeleri ürünlerini pazarda satışa sunuyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerindeki kadınların kurduğu ÇAYDER Kadın Kooperatifi üyesi ev hanımları, evlerinde ürettikleri ürünleri, salı günleri kurulan pazarda tüketiciyle buluşturuyor.



Kadınlar, evlerinde ürettikleri reçel, kesme erişte, tarhana, meyve kurusu, turşu, sirke, hamur işi gibi ürünler ile tarlalarından topladıkları lahana, pazı, maydanoz gibi sebzeleri, Çaykara ilçe merkezinde kurulan pazara getiriyor.

ÇAYDER Kadın Kooperatifi Müdürü Betül Çakır, kooperatif olarak Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerindeki ev kadınların üretime katkı sağlamaları için çeşitli çalışmaların içinde olduklarını söyledi.







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