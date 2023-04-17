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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadıralak Yaylası "mavi yıldız"larla kaplandı

AA

Kadıralak Yaylası "mavi yıldız"larla kaplandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nın ünlü "mavi yıldız" çiçekleri, havanın ısınması ve karın tamamen erimesiyle kendini gösterdi.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki, 1300 metre rakımlı Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen mavi yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapıyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında bulunuyor.

Çiçekleriyle her geçen yıl adından söz ettiren yayla, fotoğraf sanatçılarının da bu tarihlerde ilk duraklarından biri oluyor.

Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan ve bir ay süreyle Kadıralak'ı adeta maviye boyayan çiçekler, ayın başında yağan kar nedeniyle yüzünü biraz geç gösterdi.

Son günlerde hava sıcaklıklarının artması ve karın tamamen erimesiyle ortaya çıkan mavi yıldızlar, ziyaretçilerine beklenen görsel şöleni sunmaya başladı.

Hafta sonunda güzel havayı da fırsat bilen fotoğraf tutkunları ve doğa severler, Kadıralak'ın yolunu tuttu.

Fotoğraf sanatçıları, sabah saatlerinden gün batımına kadar mavi çiçekleri en güzel şekilde görüntülemek için çabalarken, ziyaretçiler ve horon ekipleri horon oynayarak adeta doğanın canlanmasını kutladı.

Trabzon Fotoğrafevi Derneği Üyesi Ahmet Bülent Tan, AA muhabirine, mavi yıldız çiçeklerini görmek için yaylaya geldiklerini belirterek, "Geçen hafta kar vardı, çarşamba günü de kar yağdı, karla çektik. Muhtemelen önümüzdeki hafta sonu çiçekler kaybolacaktır diye düşünüyoruz. Herkesi Tonya'ya bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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