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Bakan Karaismailoğlu, Of ilçesindeki bayram ziyaretinde konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Of ilçesindeki bayram ziyaretinde konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bugün bayram ama bizim asıl bayramımız 14 Mayıs’ta olacak. Bu 84 milyonun, bütün mazlumların, bütün Müslümanların ve bütün Türk Cumhuriyetlerinin bayramı olacak." dedi.

AK Parti Trabzon'dan milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Of ilçesinde vatandaşların ve esnafın Ramazan bayramını kutladı.

Karaismailoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, hemşehrileri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, onları en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Son 20 yıldır Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, çok şeyler değiştiğini ve değişmeye devam edeceğini ifade eden Karaismailoğlu, daha önce 2 yıl süren hükümetlerin, koalisyonların ve başbakanlığa yazar kasa fırlatılan dönemlerin yaşandığını aktardı.

Karaismailoğlu, gençlerin okula gitmek için taktığı baş örtüsüyle uğraşıldığına işaret ederek, "Anlatacak o kadar çok şey var ki ama bakın son 20 yıldır neyle uğraşıyoruz? Memleket gelişsin, milletimiz daha işi şartlarda yaşasın diye. Yıllar önce gurbetçilerimiz Almanya'ya gidiyordu 'adamlar yapmış' diye bakıyorlardı binalara, yollara ve köprülere. Şimdi tam tersine döndü işler. Bizim memleketimiz diyorlar ve gururla bu projelerin üzerinde geziyorlar. Ülkemizin ilerlemesini gururla takip ediyorlar, göğüslerini gere gere dolaşıyorlar. Bunlar kolay işler değil." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin önemli bir duruş sergilediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaşan iki ülke ile görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Barış olacaksa da sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olacak. Hiç esamesi okunmayan Türkiye’den, dünyanın neresinde bir sorun olursa Türkiye’nin görüşü alınan bir ülke haline geldik. Gelişmekte olan bütün ülkeler Türkiye’ye gelip akıl almak için sıraya girdiler. Bu da son 20 yılda kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübeler sayesinde oldu. Bunların olmasının birinci nedeni istikrar döneminin devam etmesi ve güçlü liderler, güçlü iradeler sayesinde oluyor. Hamdolsun son 20 yıldır sayın Cumhurbaşkanlığımızın güçlü liderliği sayesinde Türkiye çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bu istikrarın devam etmesi gerekiyor."

Karaismailoğlu, herkesin gönlüne gireceklerini, bir ve beraber olacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bugün bayram ama bizim asıl bayramımız 14 Mayıs’ta olacak. Bu 84 milyonun, bütün mazlumların, bütün Müslümanların ve bütün Türk Cumhuriyetlerinin bayramı olacak. Bütün dünya Türkiye’deki seçimleri takip ediyor, Türkiye düşmanları da takip ediyor. O yüzden bütün Türkiye düşmanları nerede varsa hepsi karşımızda ittifak olmuşlar. Maalesef çok üzücüdür. Türkiye çok bedeller ödedi. Terörden çok çektik. Her köyümüzde, her evimizde bir şehidimiz var. Bunlar olmasaydı Türkiye alıp başını giderdi. Ne zaman ki Türkiye başını kaldırıp dimdik dolaşmaya başladığı zaman mutlaka önüne bir taş koydular. Şimdide bu ittifak adıyla önümüze koydular. O yüzden uyanık olacağız, hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Bir ve beraber olacağız, herkesin gönlüne gireceğiz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise 14 Mayıs'taki seçimin normal bir seçim olmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu seçim yüzyılın seçimi de değil. Bu seçimi tarihlerle, yıllarla ölçmek ve tartmakta mümkün değil. Bu seçim Türkiye’nin ya büyük ve güçlü Türkiye olacağı, tarih sahnesinde dünyada yeniden özne olacağı, tarih sayfalarında altın bir şekilde yaşadığımız yılları yeniden ihya ve inşa dönemini yaşayacağımız dönem olacak ya da bütün şer ittifakının, dışarıdaki patronlarıyla, içerideki taşeronlarıyla el birliği içerisinde Türkiye’yi eski ve yitik bir Türkiye yapmak üzere elleri, kolları, boynu prangalarla bağımsızlığını kaybetmiş, yeniden müstemleke olma vaadiyle bir iddiayla yola çıkan bir şer ittifakı var. Yani hepimizin geleceği var. Hepimizin çocuklarının bekası, istikbali ve istiklali var. Bunu oylayacağız 14 Mayıs'ta."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Dernekpazarı ilçesinde esnafın ve vatandaşların bayramlarını kutlayıp AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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