Bakan Karaismailoğlu, Hayrat ilçesinde çeşitli programlara katıldı:

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TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yabancı dergiler, yabancı ülkeler karşı ittifakın kazanmasını istiyorlar. Bunlar Türkiye'yi sevdikleri için mi istiyorlar? Onlar güçlü Türkiye isterler mi? İstemezler." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu, Hayrat ilçesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Ardından esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra belediye konferans salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkati çekti.

14 Mayıs'ta milletin önemli bir karar vereceğini belirten Karaismailoğlu, "Ya Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve yapılan planların, işlerin devam etmesi ya da Allah göstermesin 30-40 yıl öncesi kaos dönemlerine döneceğiz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, birçok projeyi, birçok hayali gerçeğe dönüştürdüklerini kaydederek, en son gerçeğe dönüştürülen hayalin Zigana Tüneli projesi olduğunu söyledi.

- "Memleketimizin, çocukların geleceği için bu seçimleri kazanmak istiyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 trilyon dolar ihracat hedefi koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çalışıp onu da yapacağız. Çok önemli bir seçim var. İki ittifak var. Memleketimizin, çocukların geleceği için bu seçimleri kazanmak istiyoruz. Bir tarafta 21 yıldır yaptıkları ortada olan, Türkiye'nin gelmiş olduğu seviye var. Bir tarafta terörle alakalı kişilerin bakan olacağı konuşulan ittifak var. Gözümüzü açmamız lazım."

Yıllardır bu ülkenin terörden çok çektiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Terörü temizledik, ondan sonra huzur ve güven ortamında şehirlerimizin geleceğinden bahsediyoruz. Ama bizi tekrar bu işe bulaştırırlarsa bunları hiçbir zaman konuşamayız. Yabancı dergiler, yabancı ülkeler karşı ittifakın kazanmasını istiyorlar. Bunlar Türkiye'yi sevdikleri için mi istiyorlar? Onlar güçlü Türkiye isterler mi? İstemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, bu işin sağcısının, solcusunun olmadığını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin geniş resmine bakılması gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Biz buradayız, bunun garantisi biziz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biz fazla konuşmayız, icraatlarımız konuşur. Nedir bizim icraatlarımız? 29 bin kilometre bölünmüş yol, 57 havalimanı, demir yolları, ihracat rakamlarındaki artışlar. Karadeniz'den Basra Körfezi'ne koridorlardan bahsediyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra muhtarlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.





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