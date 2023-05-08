Trabzon'da "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu özel günde burada bulunmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Basının önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Kutsal bir meslek. Trabzon'da yaşayan herkesin hayatının önemli bir parçası. Gününün belirli saatlerini bu medya ile haberle iç içe geçirdiğimiz, hele haberleşmenin bu kadar kolay, bu kadar hızlı olduğu bir ortamda çok önemli bir konu. Bizi buraya davet eden, burada olmamıza vesile olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmaların ardından TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına verilen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"nü, Trabzon basınına uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı Hasan Kurt'a takdim etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da spor ödülünü Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde üstlendiği misyon ve sonrasında kulüp başkanlığına seçilmesinden dolayı Ertuğrul Doğan'a verdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da sanat ödülünü Adnan Taç'a takdim etti.

"Trabzonspor Şampiyonluğunu Kutluyor" spor fotoğrafı ile ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) kıdemli foto muhabiri Hakan Burak Altunöz ödülünü eski TGC Başkanı Ergun Ata'dan, "Mucize Bebek" görüntüsü ile televizyon haberi dalında ödüle layık görülen AA kameramanı Hasan Taşcan da ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Ahmet Kamburoğlu'ndan aldı.

Jüri özel ödülü Onur Can Hanbay'a, yılın girişimci iş adamları ödülleri de Yaşar Erbaşaran, Samet İskender, Murat Aydoğdu, Onur Aydın ve Necati Kazaz'a verildi.

Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet verenler arasından seçilen Serkan Kılınç, Hamdi Usta, Turgay Erol, Osman Boran, Süleyman Gedikli, Tuncay Şükür, Suzan Şentürk, Osman Çiçekli, Murat Aydın, Vecih Adanur, Yunus Mermertaş, Haydar Yavuz, Yahya Ataman, Aydın Gelleci ve Selçuk Başar'a da hizmet ödülü takdim edildi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, Adnan Taç'a sanat ödülü verirken, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'na yönelik söylemleri üzerine, Bakan Karaismailoğlu, "Ben siyaset yapmadım burada arkadaşlar. Geçen gün de aynı şeyi yaptı, cevap vermedim. Gazeteciler Cemiyetinin ödül törenindeyiz. Biz burada siyaset yapmadık." şeklinde konuştu.

Yaşanan gerginlik üzerine Bakan Karaismailoğlu, salondan ayrıldı.

Yarışmada eserleri ödüle layık görülen basın mensupları şu isimlerden oluştu:

Haber - Samet Emirzeoğlu (61 Saat) - "Çömlekçiye Muhtar Dayanmıyor"

Televizyon haber - Hasan Taşcan (AA) - "Mucize Bebek"

Spor haberi - Salih Bıyık (Taka) - "Kurbanlığı Sattı Sert Yumruğu Attı"

Haber fotoğrafı - Selçuk Başar (DHA) - "Sait Uçar'a Büyük Vefasızlık"

Spor fotoğrafı - Hakan Burak Altunöz (AA) - "Trabzonspor Şampiyonluğunu Kutluyor"

Röportaj - Emin Saraç (Karadeniz Gazetesi) - "Konuşan Trabzon"

Mizanpaj - Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi) - "Yastayız"

Köşe yazısı - Merve Altuncu - (Son Nokta Gazetesi) - "Analar Kutsal Kadınlar Değil"

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