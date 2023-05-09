Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Avrupa Şampiyonası'nda derece alan sporcuya tebrik

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonasında ikincilik elde eden milli sporcu Samet Bulut'u tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Bulut, İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonasında +100 kilogramda gümüş madalya kazandı.

Ekim, ilçede sporun geliştirilmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını, sporun ve sporcunun daima destekçisi olduklarını belirtti.

Akçaabat'ın sporda da kendini göstermiş bir ilçe olduğuna işaret eden Ekim, şunları kaydetti:

"Tarihten beri spora düşkün olan şehrimizde, tüm vatandaşlarımıza hitap edebilecek kurslar, turnuvalar, yarışmalar ve aktiviteler düzenliyoruz. Yediden yetmişe herkesi sporun birçok branşıyla buluşturuyoruz. Düzenlediğimiz sportif aktivitelerle civar il ve ilçelere de örnek oluyoruz. Spora olan sevgimiz sporcuya olan desteğimiz imkanlarımız ölçüsünde her daim mevcut olacak. Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü sporcumuz Samet Bulut, bizleri gururlandırdı. Tüm sporculara örnek olacak bir başarıya imza attı. Sporcumuza ve Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü çatısı altındaki herkese disiplinli, yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kulübümüz de sporcularımız da başarıdan başarıya koşuyor, ilçemizi gururlandırıyorlar."





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