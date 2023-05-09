Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Avrupa Şampiyonası'nda derece alan sporcuya tebrik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Avrupa Şampiyonası'nda derece alan sporcuya tebrik

AA

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Avrupa Şampiyonası'nda derece alan sporcuya tebrik

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonasında ikincilik elde eden milli sporcu Samet Bulut'u tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Bulut, İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonasında +100 kilogramda gümüş madalya kazandı.

Ekim, ilçede sporun geliştirilmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını, sporun ve sporcunun daima destekçisi olduklarını belirtti.

Akçaabat'ın sporda da kendini göstermiş bir ilçe olduğuna işaret eden Ekim, şunları kaydetti:

"Tarihten beri spora düşkün olan şehrimizde, tüm vatandaşlarımıza hitap edebilecek kurslar, turnuvalar, yarışmalar ve aktiviteler düzenliyoruz. Yediden yetmişe herkesi sporun birçok branşıyla buluşturuyoruz. Düzenlediğimiz sportif aktivitelerle civar il ve ilçelere de örnek oluyoruz. Spora olan sevgimiz sporcuya olan desteğimiz imkanlarımız ölçüsünde her daim mevcut olacak. Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü sporcumuz Samet Bulut, bizleri gururlandırdı. Tüm sporculara örnek olacak bir başarıya imza attı. Sporcumuza ve Akçaabat Belediyesi Spor Kulübü çatısı altındaki herkese disiplinli, yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kulübümüz de sporcularımız da başarıdan başarıya koşuyor, ilçemizi gururlandırıyorlar."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: `PKK terör örgütüdür´ demeye korkuyorlar
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: `PKK terör örgütüdür´ demeye ...
Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına ...
Bakan Karaismailoğlu, Köprübaşı'nda muhtarlarla bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Köprübaşı'nda muhtarlarla bir ...
Trabzon'da 120 kişiye mesleki yeterlilik kazandıracak proje hayata geçirilecek
YEREL HABERLER Trabzon'da 120 kişiye mesleki yeterlilik kazandıracak ...
Çaykara'da "Üreten Eller" kursunda hediyelik eşya üretiliyor
YEREL HABERLER Çaykara'da "Üreten Eller" kursunda hediyelik eşya ...
Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Ankaragücü ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Umut Bozok: İki gol atmak benim için çok önemli
YEREL HABERLER Umut Bozok: İki gol atmak benim için çok önemli
Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı
YEREL HABERLER Trabzonspor 5 maç aradan sonra kazandı
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 2-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 2-0
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA´ya ödül
YEREL HABERLER Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA´ya ödül
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzon'da "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ...
Ödül töreninde Bakan Karaismailoğlu ve  CHP milletvekili arasında tartışma çıktı
YEREL HABERLER Ödül töreninde Bakan Karaismailoğlu ve  CHP ...
Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçından notlar
Bakan Karaismailoğlu, Yomra ilçesinde partililere hitap etti:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Yomra ilçesinde partililere ...
Bakan Karaismailoğlu, Arsin ilçesinde ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Arsin ilçesinde ziyaretlerde ...
Trabzon'da "7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi" başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da "7. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi" ...
Bakan Karaismailoğlu'ndan "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı" değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'ndan "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı ...
Bakan Karaismailoğlu: Samsun-Sarp hızlı tren hattında hızlı adım atacağız
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Samsun-Sarp hızlı tren hattında ...
Bakan Karaismailoğlu, "Balıkçı Esnafı Buluşması"na katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, "Balıkçı Esnafı Buluşması"na ...
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.