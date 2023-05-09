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Bakan Karaismailoğlu, Memur-Sen Buluşması'nda konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Memur-Sen Buluşması'nda konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği durum ortada, tabii ki millet, bütün dünya bunu ilgiyle takip ediyor. Dostlarımızın hoşuna gidiyor, düşmanlarımıza korku salıyor." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, kentteki bir restoranda düzenlenen "Memur-Sen Buluşması"nda, Türkiye'nin 2002'den beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleriyle çok şeyler kazandığını söyledi.

Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminden bahsediyoruz. Pazar günü, Türkiye'nin 21 yıldır kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız." diye konuştu.

Geçen hafta açılışı yapılan Zigana Tüneli'ne ilişkin katılımcılara bilgi aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, mühendisimizle dünyanın en büyük mühendislik teknolojilerini Türkiye'de kendimiz yapıyoruz ve bunu da yurt dışına ihraç ediyoruz. En kıymetli ihracat, kilogramı olmayan ihracattır. O da nedir ? Mühendisliktir, danışmanlıktır ve yazılımdır. Türkiye bunları artık yapar hale gelmiştir. Türkiye kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma gelmiştir. Bunlar kolay kazanılmadı."

Karaismailoğlu, Türkiye'de 21 yılda 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olayları gibi çok şeyler yaşandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gezi olayları sonrası ne dediler, 'Üçüncü köprüyü yapmayacaksınız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksınız.' dediler. Niye yapmayacaksın? Hadi bir düşünün. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yok, Avrasya Tüneli yok, Marmaray yok. Bırakın İstanbul'u, Türkiye kitlenir kalırdı. İşte milleti için devleti için çalışmak bu. Ülkenin geleceğini düşünmek bu."

- "Türkiye'nin gelecek 50 yılını planlıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer tarafta da bütün Türkiye düşmanlarının birleştiği ve desteklediği bir ittifak olduğunu savundu.

Karşı taraftaki ittifak adayının yıllar önce, Sabiha Gökçen'e havalimanı yapmayı, Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzettiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İşte vizyonsuzluk budur arkadaşlar. Bu vizyonsuzların dediği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda her gün 600 uçuş ve 100 bin vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gezi olaylarında, 'Yapmayın' dedikleri İstanbul Havalimanı şu anda her gün 250 bin yolcuya ve 1450 uçağa ev sahipliği yapıyor. İşte ülkemiz böyle gelişiyor, büyüyor. İhracat rakamları o yüzden rekorlar kırıyor. Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi arasına gelmesi işte bu güçlü altyapıları nedeniyle oluyor."

Karaismailoğlu, iHA'lara, SİHA'lara, Kızılelmalar'a ve KAAN'lara ancak Türkiye düşmanlarının karşı çıkacağını vurgulayarak, "İşte onlar karşımızda duruyorlar şu anda, dezenformasyon yapıyorlar. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği durum ortada, tabii ki millet, bütün dünya bunu ilgiyle takip ediyor. Dostlarımızın hoşuna gidiyor, düşmanlarımıza korku salıyor." dedi.

Milletin, 14 Mayıs'ta ülkenin geleceği için oy kullanacağını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelecek 50 yılını planladıklarını söyledi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sendikal haklar konusunda olsun, ücretlerdeki gelirlerin yükseltilmesi konusunda olsun Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman çalışanın yanında olmuştur ve bundan sonra da çalışanın yanında mutlaka olacaktır. Süreci takip ediyordur. Eğer bir karar vermişse, ikinci adımını da mutlaka planlı yapmıştır. Ondan hiçbir endişeniz olmasın."

Toplantıda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Yılmaz Büyükaydın da konuşma yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra katıldığı "Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Buluşması"nda ise Trabzon'a yapılacak projeleri anlattı.

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