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Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

AA

Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde heyelan meydana geldi.

İlçeye bağlı Akköse Mahallesi'nde daha önce heyelan nedeniyle evlerin boşaltıldığı alanda, yamaçtan kopan toprak metrelerce sürüklendi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, heyelan anı cep telefonuyla kaydedildi.

Akköse Mahallesi Muhtarı Celal Benzer, AA muhabirine, toprak kaymasının mahallede korkuya sebep olduğunu söyledi.

Heyelan yaşanan bölgenin daha önce afet alanı ilan edildiğini belirten Benzer, AFAD tarafından burada yaşayanlara ilçe merkezinde ev verildiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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