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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da ilçe ziyaretlerini sürdürdü:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da ilçe ziyaretlerini sürdürdü:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "İnşallah bu maçın ikinci yarısından galip geleceğiz. Burada hakem milletimizdir, burada milletimiz en iyi maçı yönetecektir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler için çok çalıştıklarını, tam anlamıyla olmasa da başarılı bir şekilde seçimleri geride bıraktıklarını söyledi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için il genelinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Maçın ikinci yarısı var. İnşallah ikinci yarısında da kalan eksiğimizi tamamlayacağız. Süremiz az, çalmadığımız kapılar, girmediğimiz gönüller varmış. İnşallah onları da kısa sürede halledersek Sürmene'den rekor oyla bütün dünyaya çok önemli bir mesaj vereceğiz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, seçim sürecinde bazı önemli konulara sürekli değindiklerini hatırlatarak, "Ya teröristlerle işbirliği yapanlar kazanacaktı ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacaktı. İlk yarıyı teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazandı. İnşallah bunu 28 Mayıs'ta tescilleyeceğiz. O yüzden bizim tek hedefimiz var eser ve hizmet siyasetimiz gelişsin, artsın, devam etsin. Ülkemiz gelişmiş dünya ülkelerinden bir tanesi olsun." diye konuştu.

- "Maskeleri yırtıp atacak olan milletimizdir"

Karşılarında alt yapısı olmayan vaatler sunan rakipler olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef Bakan paylaşanlar, desteksiz atış yapanlar, hiçbir altlığı olmayan vaatler sunanlar, maalesef devletin makam ve koltuklarını kendi şahsi çıkarlarına kullanmak için her türlü rüşveti vermeye hazır olan bir rakibimiz var. Aynı pazarlıklar bir taraftan devam ediyor. Onların teröristlerle işbirliği yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Çünkü 14 Mayıs'a kadar teröristlerin onları destekleyen açıklamalarına hiç ses çıkarmamışlardı.Teröristlerden bile yardım istiyorlardı. Ama bugün geldiklerinde vatandaşımız dersini verdiği zaman şimdi farklı maskelerle vatandaşın önüne çıkmaya çalışıyorlar. Tabii kimseyi inandıramazsınız. Biz onların verdiği sözleri çok iyi biliyorduk ve anlattık. Şimdi o maskeleri yırtıp atacak olan milletimizdir. İnşallah bu maçın ikinci yarısından galip geleceğiz. Burada hakem milletimizdir. Burada milletimiz en iyi maçı yönetecektir. Sonucunda Türkiye, Trabzon ve Sürmene kazanacaktır."

Öte yendan AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığı'nca doğum günü olan Bakan Karaismailoğlu için pasta sürprizi yapıldı. Kendisi için düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkürlerini ileten Karaismailoğlu, "Düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde herkese sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Köprübaşı ve Araklı ilçelerini de ziyaret eden Karaismailoğlu, Arsin'de vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli zorlukların geride bırakıldığını aktaran Karaismailoğlu, "En önemli günümüz 14 Mayıs'ı başarıyla atlattık. İkinci yarısı 28 Mayıs pazar günü. Hep birlikte öyle bir ses vereceğiz ki inlerinde gizlenen teröristler inlerinde boğulacaklar. Dünyanın çeşitli yerlerinden ahkam kesen FETÖ'cüler orada nefessiz kalacaklar sandık sonuçlarını gördüklerinde. Teröristlerle birlik olmayın dedik, biz çok bedeller ödedik bir daha bedel ödeyemeyiz dedik. Ama bunlar utanmadan çekinmeden teröristlerle iş birliği yaptılar." diye konuştu.

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise daha gayretli şekilde çalışacaklarını, teşkilatlarına ve halka güvendiklerini vurguladı.

Her olanda bir hayır bulunduğunu ifade eden Şen, "Bunda mutlaka beşer planında bir matematiği var ama ilahi planda da başka bir matematik var. Bunu biliyor ve tahmin ediyoruz. Umarım inandığımız gibi, geleneğimizde olduğu gibi olanda hayır vardır denildiği gibi bunda da nice hayırlar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

-"Avrupa'nın, Amerika'nın ne dediğiyle ilgilenmeyiz"

Şen, davalarının tam bağımsız Türkiye amacını taşıdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 49,5 ile birinci olan 2,5 milyon fark atan lider diyor ki 'ikinci tura gidelim'. Milletimiz ne derse o olur diyor. Batıda görüyorsunuz bazıları akıllanmaya başlamış 'hiç bir diktatör ikinci tura gitmez' diyorlar. Bazıları anlamaya başlamış ya da diplomatik dil gereği böyle söylüyorlar. Onlar ne derse desin çokta umurumuzda değil. Biz Türk milletiyiz. Avrupa'nın, Amerika'nın ne dediğiyle ilgilenmeyiz. İşimizle, ideallerimizle, davamızla, derdimizle ilgileniriz. Bizim davamız tam bağımsız Türkiye davasıdır. Güçlü ve büyük Türkiye mefkuresinin peşindeyiz, bunu sağlayacağız."


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